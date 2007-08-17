سید گنیس بار دیگر رئیس اسکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد گنیس 21 سال است در هیئت رئیسه آکادمی عضویت دارد و ضمنا یکی از مدیران اجرایی چند کمپانی فیلمسازی از جمله کلمبیا پیکچرز و پارامونت پیکچرز است. او ضمن ابراز خوشحالی از انتخاب مجدد به عنوان رئیس آکادمی گفت: "این سازمان پروژه های بسیار جالبی در دست اجرا دارد."





سید گنیس

در انتخابات جدید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، تام هنکس نیز به عنوان یکی از معاونان گنیس انتخاب شد. او سال های 1993 و 1994 دو بار پیاپی برای فیلم های "فیلادلفیا" و "فارست گامپ" برنده اسکار بهترین بازیگر مرد شد. هنکس پیش از این از اعضا هیئت رئیسه شاخه بازیگران آکادمی بود.آکادمی جز گنیس و هنکس، روسای بخش های دیگر را نیز تعیبن کرد. دوره مسئولیت اعضا هیئت رئیسه سه ساله است، در حالی که روسای شاخه های دیگر سال به سال انتخاب می شوند و حداکثر برای چهار دوره پیاپی می توانند در هر بخش به عنوان رئیس فعالیت داشته باشند. اسکار یا جوایز آکادمی مهمترین جایزه صنعت فیلمسازی هالیوود است.