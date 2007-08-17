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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۷

سید گنیس بار دیگر رئیس اسکار شد

سید گنیس بار دیگر رئیس اسکار شد

هیئت رئیسه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی سه‌شنبه شب برای سومین بار پیاپی سید گنیس را به عنوان رئیس آکادمی اعطاکننده جوایز اسکار انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد گنیس 21 سال است در هیئت رئیسه آکادمی عضویت دارد و ضمنا یکی از مدیران اجرایی چند کمپانی فیلمسازی از جمله کلمبیا پیکچرز و پارامونت پیکچرز است. او ضمن ابراز خوشحالی از انتخاب مجدد به عنوان رئیس آکادمی گفت: "این سازمان پروژه های بسیار جالبی در دست اجرا دارد."



سید گنیس

در انتخابات جدید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، تام هنکس نیز به عنوان یکی از معاونان گنیس انتخاب شد. او سال های 1993 و 1994 دو بار پیاپی برای فیلم های "فیلادلفیا" و "فارست گامپ" برنده اسکار بهترین بازیگر مرد شد. هنکس پیش از این از اعضا هیئت رئیسه شاخه بازیگران آکادمی بود.

آکادمی جز گنیس و هنکس، روسای بخش های دیگر را نیز تعیبن کرد. دوره مسئولیت اعضا هیئت رئیسه سه ساله است، در حالی که روسای شاخه های دیگر سال به سال انتخاب می شوند و حداکثر برای چهار دوره پیاپی می توانند در هر بخش به عنوان رئیس فعالیت داشته باشند. اسکار یا جوایز آکادمی مهمترین جایزه صنعت فیلمسازی هالیوود است.
کد مطلب 535746

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