نویسندگان ما از زمانه خود دور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از سلسله نشست های مشاوران ادبی مناطق که با هدف پشتیبانی فکری برای مشاوران ادبی در فرهنگسراها و تخصصی شدن ادبیات در جامعه و ارتباط موثر آن با رفتارهای شهروندی برگزار می شود، روز چهارشنبه در دومین نشست خود با حضور فیروز زنوزی جلالی ادبیات و زندگی شهری را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست زنوزی جلالی مهمترین دلایل عدم استقبال از رمانها و داستانها در ایران را دوری نویسندگان امروز از زمانه خود دانست و گفت: از آنجا که من بی واسطه به ادبیات و قشر نویسنده نزدیکم و آثار مختلف از نویسندگان حرفه ای و یا غیر حرفه ای را می خوانم در این ارتباط با کاستی بسیار تاسف انگیزی در امر نویسندگی رو به رو شدم و آن هم دوری نویسندگان از زمانه خود است؛ به طوری که ما امروز کمتر نویسنده ای را می بینیم که مسائل و مشکلات زمان را در رمانش منعکس کند حال چرا نمی خواهند مسائل را ببینند در دو موضوع خلاصه می شود اول آنکه شاید به دلیل خود سانسوری است که در نویسندگان ما وجود دارد و دوم آنکه نویسندگان ما اطلاعات کافی در مورد فضای زندگی و محیط شهرنشینی ندارند. بهتر است بگوییم به دور از هرگونه تحقیقی که منجر به افزونی اطلاعات می شود مطلب می نویسند که این خود عاملی است که مخاطب را جذب نکرده و به نوعی مخاطب گریزی را منجر می شود.

زنوزی مشکل دیگر نویسندگان را "شبیه دیگری شدن" دانست که حتی در میان نویسندگان حرفه ای نیز نفوذ کرده است. وی ادامه داد: یک نویسنده باید دغدغه سیاسی داشته باشد چرا که نویسنده آینه جامعه است ولی نباید هدفش سیاسی باشد.

وی پل ارتباطی میان شهروندان و نویسندگان را در فرهنگسراها دانست و گفت: فرهنگسراها به دلیل ضعف در مدیریت کار خود را به خوبی انجام نمی دهند چرا که علی رغم آنکه مخاطبان بسیار زیاد به همراه امکانات گسترده را دارا هستند ولی نتیجه لازم را جهت پرورش استعدادهای ادبی و یا حتی استقبال مخاطبان از کتاب و کتابخوانی کسب نکرده اند که البته امروز با حضور مشاوران ادبی امیدواریم این گونه مشکلات کمرنگ تر شود.

نشست مشاوران ادبی با حضور اساتید و اهالی قلم هر هفته در سالن کنفرانس ادب معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود.