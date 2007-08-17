سفر به سوریه و اسپانیا از اولویت برنامه های ماست / میرزاپور تا شروع مسابقات آماده حضور در میدان می شود

مدیر اجرایی باشگاه استیل آذین با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : قرار بود در ماه جاری به اسپانیا برویم که این سفر به دلیل عدم صدور روادید به تاخیر افتاد. با انجام هماهنگی های لازم مقرر شد تیم استیل آذین در تاریخ بیست و هفتم شهریورماه به اسپانیا سفر کند و پس از اقامتی 10 روزه در این کشور روز ششم مهرماه به تهران بازگردد.

وی در ادامه با اشاره به لغو اردوی تیم استیل آذین در اتریش از شرکت این تیم در تورنمنت شش جانبه سوریه خبرداد و افزود : تیم ما 31 مردادماه به سوریه اعزام می شود و حدفاصل دوم تا نهم شهریورماه در مسابقات یاد شده حضور می یابد.

فهیمی راد افزود : در تورنمنت شش جانبه فوتبال سوریه علاوه بر استیل آذین ایران، تیم های الاتحاد عربستان، الزمالک مصر، الامارات امارات، الوکره و الکرامه سوریه شرکت خواهند داشت.

مدیر اجرایی باشگاه استیل آذین خاطرنشان ساخت : بازیکنان مدنظر خود را در فصل نقل و انتقالات جذب کرده ایم و تنها در مواقع خاص و اگر مربیان احساس نیاز کردند اقدام به جذب بازیکنان جدید خواهیم کرد.

وی در خصوص شرایط ابراهیم میرزاپور گفت: میرزاپور حضوری فعال در تمرینات تیم فوتبال استیل آذین دارد. تلاش کادرپزشکی و مربیان استیل آذین این است که تا آغاز مسابقات وی آماده حضور درمیدان باشد. با همت آنها و سعی و تلاش میرزاپورگمان می کنم بتوانیم در آغاز مسابقات لیگ دسته اول او را همراه داشه باشیم.