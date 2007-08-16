آمریکا و اسرائیل عاملان بی ثباتی منطقه هستند / روابط دمشق با تهران بسیار خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه، دولت آمریکا و رژیم اسرائیل را عاملان برهم خوردن امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه دانست.

المعلم گفت که آمریکا و اسرائیل درصدد سلطه بر منطقه هستند و کسانی که سوریه را به خاطر موضع گیری اش متهم می کنند خواهان این سلطه هستند و آنهایی که از سوریه پشتیبانی می کنند، حامی حقوق اعراب و استقلال هستند.

وی بار دیگر از سیاست های جرج بوش انتقاد کرد و گفت که دولت آمریکا در خاورمیانه و افغانستان جنگ به راه انداخته است و رقابت تسلیحاتی در منطقه را تشدید می کند.

وزیر امور خارجه سوریه محورگرایی بین المللی و منطقه ای را رد کرد و گفت : ما مخالف محورگرایی هستیم، روابط ما با ایران به خاطر مواضع انقلاب اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین بسیار خوب است.

المعلم همچنین گفت که سوریه تمایل فراوانی به روابط جهان عرب و ایران و نیز ثبات منطقه دارد و ما در کنار برادران عرب خود قرار می گیریم. وی همچنین بر ضرورت ایجاد راه حلی سیاسی برای مسئله هسته ای ایران تاکید کرد.

وزیر امورخارجه سوریه اشاره کرد که رویکرد دمشق به کشورهای خاورمیانه جایگزینی برای روابط این کشور با اروپا محسوب نمی شود اما اگر اروپا آماده (روابط) نباشد، شرکای دیگری هستند که این تمایل را دارند.

وی با اشاره به اینکه موضع کنونی فرانسه درک بیشتری از موضع سوریه دارد، افزود: از فرانسه می خواهیم تا سیاست روشن تری در قبال منطقه خاورمیانه داشته باشد و لبنانی ها را به بازگشت به گفتگوها تشویق کند.

المعلم خاطرنشان کرد: لبنان برپایه مشارکت همگان در تصمیم گیری ها استوار است. وی همچنین وجود تضاد مواضع سوریه و ایران در قبال لبنان را رد کرد.

وزیر امور خارجه سوریه در بخش دیگری از گفتگوی خود بر آمادگی سوریه برای پاسخ به هرگونه تجاوز رژیم اسرائیل تاکید کرد و گفت: جلوی هر تجاوزی را خواهیم گرفت. وی در عین حال به آمادگی دمشق برای برقراری صلحی عادلانه و جامع به عنوان گزینه ای استراتژیک اشاره کرد.

وزیر امور خارجه سوریه همچنین وجود مذاکرات محرمانه میان سوریه و رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد و با رد وجود سردی روابط با عربستان گفت که روابط دمشق و ریاض "قوی" است.

وی این مطلب را درحالی بیان داشت که فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه دو روز پیش در اظهارات مطبوعاتی خود از خلل در روابط سوریه و عربستان سخن گفته بود.