ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از روند انتخابات پارلمانی آتی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نماینده اروپا در اظهاراتی خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی پاکستان، احزاب ثبت نام شده باید اجازه شرکت در انتخابات عمومی را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا درحال بررسی اعزام ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۲۰‬ناظر برای نظارت بر انتخابات است.

نماینده اتحادیه اروپا همچنین تصریح کرد که رهبران تبعید شده نیز باید برای شرکت در انتخابات حضور داشته باشند.

این درحالی است که "بی نظیر بوتو" و "نواز شریف" رهبران احزاب مردم و مسلم لیگ، درخواست اخیر پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان درباره خودداری از بازگشت به کشور برای شرکت در انتخابات سراسری آینده کشور را رد کردند.

مشرف روز شنبه گفته بود بوتو و شریف نخست وزیران سابق نباید به کشور بازگردند چون بحران سیاسی ایجاد خواهد شد.