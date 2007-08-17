غلامعلی دهقان، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حزب اعتدال و توسعه در انتخابات مجلس هشتم با گروه های همسو و معتدلین عرصه سیاسی کشور تعامل خوبی دارد و در صورت ادامه این تعامل سازنده ، تصور ما این است که نتایج مثبتی بدست آید.

وی افزود: در صورت ادامه تعاملات ما با گروه های همسو و پیشرفت این روند به صورت کنونی، به شکل گیری ائتلاف می‌توان امیدوار بود.

دهقان با بیان اینکه در حال حاضر ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه تشکیل شده و به فعالیت درخصوص مسائل انتخابات می پردازد، تصریح کرد: با تشکیل ستاد انتخاباتی، رایزنی با استان ها برای معرفی نامزدهای مورد نظر براساس شاخصه های حزب آغاز شده است.

وی ادامه داد: شاخصه هایی از سوی حزب برای گزینه های استان ها و تهران در نظر گرفته شده که دفاتر استانی باید پس از تطبیق این شاخصه ها با گزینه های مد نظرشان، این افراد را به تهران معرفی کنند که پس از بررسی ها مصادیق، نمایندگان را به صورت نهایی معرفی کرده و لیست مورد نظر را ببندند.

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه با تکذیب اخباری که در برخی سایت ها راجع به لیست های انتخاباتی این حزب در قالب حزب اعتدال گرایان منتشر شده است، اعلام کرد: 26 حزبی که به محوریت اعتدال و توسعه در انتخابات شوراها و خبرگان لیست مشترک ارائه کرده اند، پس از این انتخابات هیچ گونه جلسه ای در این خصوص با ما نداشته اند و خود به خود این ائتلاف منحل شده است.

وی تاکید کرد: در انتخابات مجلس هشتم موضوعی به عنوان ائتلاف اعتدال گرایان با محوریت اعتدال و توسعه وجود نخواهد داشت و به طور طبیعی اخباری که در این خصوص منتشر می شود، به هیچ عنوان صحت ندارد.

دهقان، همچنین به برگزاری گنگره حزب اعتدال و توسعه در آبان ماه اشاره کرد و اظهارداشت : دراین کنگره که عمده مباحث آن پرداختن به مواضع انتخاباتی حزب و شرایط سیاسی جامعه خواهد بود، به طور جدی به موضوع انتخابات خواهیم پرداخت.

به گفته دهقان، با برگزاری گنگره دبیران استانی حزب اعتدال و توسعه قرار براین شده تا با فعالیت بیشتر معاونت استان های این حزب، به مشکلات استان ها بیش از گذشته رسیدگی شود و آرایش سیاسی در آن مناطق مورد توجه قرار بگیرد.