دولت نهم باید سیلی نامحرمان به نظام را جبران کند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود احمدی نژاد امروز در جلسه شورای اداری زنجان، گرایش ملت های جهان را به نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک اصل اساسی در تعاملات جهانی عنوان کرد و افزود : امروز ملت های جهان با بهره گیری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه و اقتدار گام بر می دارند و این امر در تضاد با دیپلماسی غرب است.

وی تصریح کرد: ظهور انقلاب اسلامی موجب پایان دادن به اقتدار بلوک شرق و متلاشی شدن آن بود و امروز نشانه های تزلزل با گذشت 29 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در بلوک غرب نیز دیده می شود.

احمدی نژاد گفت : دیپلماسی غرب امروز به برکت اقتدار و ایستادگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی ناکارآمدی تبدیل شده است.

وی اتحاد، ایستادگی ، گام برداشتن در راستای فرامین رهبری و دفاع از ارزش های انقلابی و اسلامی را از دلایل مهم در ناکارآمدی دیپلماسی غرب در خصوص نظام جمهوری اسلامی دانست.



رئیس بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری ایستادگی ملت ایران بحث دانش صلح آمیز هسته ای را از دیگر موارد مهم در ناکارآمد شدن دیپلماسی غرب در رابطه با ایران عنوان و تصریح کرد: غرب هرگز نتوانست با دیپلماسی های خاص خود ملت و دولت ایران را مرعوب خود نماید.

احمدی نژاد تحمیل جنگ 8 ساله بر ملت ایران را از مهمترین توطئه های غرب در طی 28 سال بر علیه نظام اسلامی ایران دانست وتاکیدکرد: آنچه امروز اسرائیل را در جنگ 33 روزه با تمام توان و تجهیزات در برابر حزب الله با شکست مواجه کرد تاثیر پذیری حزب الله از ایستادگی و اقتدار ملت ایران در جنگ 8 ساله بود.





وی اظهار داشت: امروز دیپلماسی غرب فروپاشیده و پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه و شکل گیری دولت های مخالف آمریکا در جهان نشان دهنده این مسئله است.

رئیس بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری سیر تحولات صورت گرفته در طی 28 سال عمر نظام اسلامی را مهم و تاثیرگذار دانست و افزود: نباید دچار کوچکترین غفلت و سستی در مسیر اقتدار و پیشرفت نظام بشویم و نباید بگذاریم برخی عوامل داخلی و غرب از شرایط به نفع خود بهره ببرند.

احمدی نژاد گفت :‌ برخی افراد که در گذشته در سنگر دفاع از نظام بودند امروز چهره عوض کرده و علیه نظام تلاش می کنند.

وی تاکید کرد باید در انتخاب افراد برای پست های مختلف دقت کنیم و افرادی هم فکر ، همسو و هم جهت با آرمان ها و ارزش های اسلامی و ایرانی انتخاب کنیم.

رئیس بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: تحقق این امر موجب افزایش سرعت در مسیر توسعه و اقتدار کشور خواهد شد.

احمدی نژاد گفت: کشور عقب ماندگی های زیادی در بخش های مختلف دارد که باید با عملکرد و توانمندی بالا و بهره گیری از نیروهای هم فکر و توانمند این عقب ماندگی ها را برطرف نماییم.

وی خاطرنشان کرد: امروز ملت های جهان به ایران نگاه ویژه ای دارند و نور انقلاب اسلامی در جهان اشاعه پیدا کرده است.

داوود احمدی نژاد کارهای صورت گرفته در استان زنجان طی دولت نهم را مطلوب ارزیابی کرد و خطاب به مدیران استانی گفت: باید از فرصت موجود بهترین استفاده را در جهت تحقق ایرانی آباد و توسعه یافته بکنیم.