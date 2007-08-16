افشای آگاهی آمریکا از جزئیات شکل گیری گروه های تروریستی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، "آسا هاتکینسون" در گفتگو با روزنامه واشنگتن تایمز اعلام کرد : درست چند روز پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر در سال2001، مقامهای آمریکا را در جریان جزئیات شکل گیری گروه های تروریستی در سراسر جهان که درآن زمان تازه در ابتدای راه بودند قرار دادم، اما مقامات امنیتی توجهی به هشدارهای من نکردند.



رئیس سابق سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا که درست یک ماه پیش از وقوع حوادث 11 سپتامبر به این سمت انتخاب شده بود و مدتی نیز به عنوان معاون وزیر کشور آمریکا فعالیت می کرده، در ادامه گفت : بعد از حملات 11 سپتامبر منابع اطلاعاتی ما در مکزیک خبرهایی درباره همکاری گروه های قاچاق مواد مخدر مکزیک با گروه های تندرو در سراسر جهان مخابره کرده و اعلام داشتند که هدف از این همکاری ها سازماندهی گروه های تروریستی است.

هاتکینسون تصریح کرد : پس از اطمینان از صحت این گزارش ها، مقامهای امنیتی را در جریان چالش های پیش روی آمریکا گذاشتم، اما آنها هیچ توجهی به هشدارها نکردند؛ در آن تاریخ به مقامهای کاخ سفید اخطار دادم که گروه های تروریستی از هر نقطه ضعفی که در سیاست ها و طرح های امنیتی آمریکا مشاهده کنند برای ضریه زدن به ما استفاده خواهند کرد، اما بازهم این مقامات به هشدارها توجه نکرده و نتایج آن را در سال های بعد مشاهده کردند.

هاتکینسون که به مدت سه سال در مقام رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا فعالیت کرده ،در ادامه گفت : در مدت حضورم در این سازمان پی بردم که گروه های تروریستی برای تامین منابع مالی خود اقدام به خرید و فروش مواد مخدر و یا انتقال آن از کشوری به کشور دیگر می کنند و در این میان گاه با سران گروه های قاچاق مواد مخدر در مکزیک نیز همکاری می کنند.

این خبر در حالی منتشر می شود که چندی پیش نیز روزنامه نیویورک تایمز با ارئه گزارش اعلام کرد بود که مقامهای کاخ سفید از بازداشت "بن لادن" رهبر شماره یک شبکه القاعده و جمع دیگری از رهبران این شبکه تروریستی جلوگیری کرده اند.

از سوی دیگر در حالی که تمام کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که طالبان از کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن به سایر کشورها برای تامین منابع مالی خود بهره می برند، اما بازهم نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که هم اکنون درافغانستان حضور دارند اقدام چندانی برای مبارزه با کشت خشخاش انجام نمی دهند و گزارش های سازمان ملل متحد حکایت از افزایش تولید مواد مخدر در این کشور دارد.