دلیریان به مدال برنز دانشجویان جهان دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای جودوی دانشجویان جهان که در بانکوک جریان دارد مصطفی دلیریان در وزن 60- کیلوگرم پس از اینکه در دور سوم مقابل نماینده ارمنستان با یک اخطار مبارزه را واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت موفق شد در گروه بازنده با پیروزی برابر حریفانی از کشورهای اتریش ، اسپانیا و الجزایر به مدال برنز این دوره از مسابقات دست یافت.

