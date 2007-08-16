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۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۰۲

/ بیست و چهارمین یونیورسیاد /

دلیریان به مدال برنز دانشجویان جهان دست یافت

دلیریان به مدال برنز دانشجویان جهان دست یافت

جودوکار وزن 60- کیلوگرم تیم ملی جودو دانشجویان کشورمان با پیروزی برابر حریفان خود در گروه بازنده ها به مدال برنز دانشجویان جهان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای جودوی دانشجویان جهان که در بانکوک جریان دارد مصطفی دلیریان در وزن 60-  کیلوگرم پس از اینکه در دور سوم مقابل نماینده ارمنستان با یک اخطار مبارزه را واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت موفق شد در گروه بازنده با پیروزی برابر حریفانی از کشورهای اتریش ، اسپانیا و الجزایر به مدال برنز این دوره از مسابقات دست یافت.

کد مطلب 535781

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