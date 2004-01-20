"خبر فوري ": جنگنده هاي اسراييل جنوب لبنان را بمباران كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري العربيه دقايقي پيش خبر داد: جنگنده هاي اسراييلي با تجاوز به حريم هوايي لبنان بر فراز مناطق الليطاني و زبقين در جنوب لبنان به پرواز درآمدند.
جنگنده هاي اسراييل در اين يورش مواضعي را در مزرعه علمان مورد هدف قرار دادند.
هنوز جزئيات اين حادثه اطلاعات بيشتري دريافت نشده است.
جنگنده هاي اسراييل امروز با تجاوز به حريم هوايي لبنان، مناطقي را در جنوب اين كشور را مورد هدف قرار دادند.
به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري العربيه دقايقي پيش خبر داد: جنگنده هاي اسراييلي با تجاوز به حريم هوايي لبنان بر فراز مناطق الليطاني و زبقين در جنوب لبنان به پرواز درآمدند.
کد مطلب 53579
نظر شما