  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۲، ۱۹:۵۶

"خبر فوري ": جنگنده هاي اسراييل جنوب لبنان را بمباران كردند

جنگنده هاي اسراييل امروز با تجاوز به حريم هوايي لبنان، مناطقي را در جنوب اين كشور را مورد هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري العربيه دقايقي پيش خبر داد: جنگنده هاي اسراييلي با تجاوز به حريم هوايي لبنان بر فراز مناطق الليطاني و زبقين در جنوب لبنان به پرواز درآمدند. 
جنگنده هاي اسراييل در اين يورش مواضعي را در مزرعه علمان مورد هدف قرار دادند.
هنوز جزئيات اين حادثه اطلاعات بيشتري دريافت نشده است.

کد مطلب 53579

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها