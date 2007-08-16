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۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۱۹

در پایان نیمه اول؛

تیم فوتبال پیکان برابر برق شیراز متوقف شد

نیمه اول دیدار افتتاحیه هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر با تساوی تیم های پیکان و برق شیراز به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه اول دیدار افتتاحیه هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال که از ساعت 17:15 دقیقه در ورزشگاه ایران خودرو آغاز شده است، با تساوی یک بر یک تیم فوتبال پیکان تهران و برق شیراز به پایان رسید.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده البرز حاجی پور است، میثم رضاپور در دقیقه 41 گل برتری تیم فوتبال پیکان تهران را وارد دروازه برق شیراز کرد اما احتشام ساسانی در دقیقه 45 و از روی نقطه پنالتی گل تساوی برق شیراز را به ثمر رساند.

در این نیمه مهدی تاجیک از تیم پیکان تنها بازیکن اخطاری بود، ضمن اینکه مسئولان این تیم به اعلام پنالتی به سود تیم برق شیراز اعتراض زیادی داشتند.

کد مطلب 535790

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