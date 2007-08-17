ابتلای یک کودک از هر سه هزار تولد به بیماری تخریب عضلانی

مهندس رامک حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، دیستروفی را یک بیماری ژنتیکی عنوان کرد که فقط عضلات فرد را درگیر می کند و در نهایت به معلولیت او می انجامد.

وی با اشاره به اینکه از هر سه هزار تولد، یک نفر مبتلا به دیستروفی می شود، افزود: بیش از 40 نوع دیستروفی وجود دارد که شایع ترین نوع آن، دیستروفی دوشن است.

به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی، در دیستروفی دوشن که فقط در پسران شایع است، عضلات ریه درگیر می شود.

وی، آمار مبتلایان به دیستروفی در ایران را بالاتر از معیار جهانی دانست و افزود: بالا بودن آمار ازدواج فامیلی و همچنین پر تعداد بودن خانواده ها در کشور، از جمله دلایلی است که منجر به افزایش بیماران متبلا به دیستروفی می شود.

حیدری در خصوص علت ناشناخته ماندن این بیماری در دوران نوزادی، گفت: به دلیل اینکه عضلات سالم بیشتر از عضلات تخریب شده است اما به مرور زمان، این وضعیت عکس می شود و در نهایت به معلولیت فرد منجر می شود.

مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی تاکید کرد: این بیماری در مرحله حاد خود، حتی در حرکت دستها نیز اختلال ایجاد می کند و باعث می شود که فرد در استفاده از دستهای خود هم دچار مشکل شود.

وی با اعلام اینکه دیستروفی هیچ درمانی ندارد، افزود: برای هیچ نوعی از دیستروفی درمانی وجود ندارد. ولی به منظور جلوگیری از پیشرفت بیماری و همچنین تغییر شکل ظاهری بدن و اسکلت، انواع فیزیوتراپی به کار برده می شود.