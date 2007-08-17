یوفا دومنک را بازخواست می کند / اتهام به داوری باید ثابت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دومنک هفته گذشته در مصاحبه با لوپاریزین گفت ایتالیایی ها برای حضور تیم زیر 21 سال خود در رقابت های المپیک سیدنی، به داور دیدار ایتالیا - فرانسه رشوه دادند . میشل پلاتینی رئیس یوفا گفت دومنک باید برای گفته های خود مدرک بیاورد در غیر این صورت با محرومیت مواجه می شود.

دومنک گفت: یوفا از من توضیح خواسته است. البته من با رغبت بسیار به آنجا خواهم رفت. من در خصوص آنچه در مصاحبه با لوپاریزین گفتم به کمیته بازرسی یوفا توضیحاتی را به صورت کتبی ارائه می کنم و به تمام سوالات آنها پاسخ خواهم داد.

این در حالی است که دومنک در گفتگو با لوپاریزین عمل مارکو ماتراتزی در فینال جام جهانی 2006 در خصوص تحریک زیدان که در نهایت منجر به اخراج این بازیکن و شکست فرانسه شد را ستوده بود.