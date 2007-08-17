صنعت نفت به شرایط مطلوب نرسیده است / اشتباهات فردی باعث شد شکست بخوریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: از عملکرد بازیکنان تیم اصلا رضایت ندارم. به نظر می رسد آنها هنوز به شرایط مطلوب نرسیده اند.

وی ادامه داد: نمی خواهم این باخت را توجیه کنم اما کمبود بازی های تدارکاتی و نرسیدن ITC بازیکنان خارجی که می توانستند در این دیدار تاثیر گذار باشند، باعث شد نتوانیم فوتبال قابل قبولی را به نمایش بگذاریم.

قاسمپور همچنین تاکید کرد: در این دیدار علی رغم اینکه هنوز به شرایط مطلوب نرسیده ایم، می توانستیم بازنده از زمین خارج نشویم اما اشتباهات فردی باعث شکست مان شد.

وی در مورد برخورد تماشاگران صنعت نفت آبادان پس از این شکست اضافه کرد: این برخوردها در همه جا وجود دارد و تنها شدت آنها بایکدیگر فرق می کند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان درپایان در مورد آینده تیمش درمسابقات لیگ برتر گفت: آینده خوبی را برای تیم پیش بینی می کنم. البته هدف اول ما حفظ سهمیه تیم در آبادان است و در مرحله دوم به فکر کسب جایگاه شایسته ای هستیم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان شامگاه دیروز ( پنجشنبه 25 مرداد) در ورزشگاه تختی آبادان با پیروزی 3 بر2 پرسپولیس به پایان رسید.