چهار میلیون و 300 هزار نفر در کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری بعد از ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاح سه هزارواحد مسکونی مناطق زلزله زده لرستان اظهار داشت: علاوه بر این تعداد مدد جو سالانه بیش از دو میلیون نفر دیگر نیز به صورت موردی از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) در کشور استفاده می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه درراستای اشتغال مددجویان زیرپوشش این نهاد، امسال زمینه ایجاد یکصد هزار فرصت شغلی فراهم شده‌است، اظهار داشت: علاوه براین میزان از محل اعتبارات داخلی این نهاد در سال جاری 25 هزار فرصت شغلی دیگر نیز ایجاد خواهد شد.

انواری یادآور شد: اجرای طرح های خودکفایی از دیگر اقدامات مهم کمیته امداد در زمینه حمایت از محرومان است که 100هزار طرح در این زمینه تهیه و پرونده آنها تکمیل شده است .

در ادامه این مراسم، "سید محسن یحیوی " نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه یکی از مبانی عدالت اجتماعی ایجاد امکانات مساوی برای شهروندان است، تصریح کرد: در زلزله لرستان حرکتی بزرگ برای تامین سرپناه مردم به ویژه محرومان صورت گرفت و دولت بهترین شاخص‌ها را نسبت به حوادث مشابه دراین زمینه اجرا کرده است .