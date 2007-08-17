حمید زرین کوب ادب درس و نفس را درهم آمیخته بود

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم علی دهباشی برگزارکننده شب های بخارا با اشاره به فعالیت های علمی حمید زرین کوب در طول زندگی اش، گفت: او با نگاهی همه جانبه توانست دانشجویانی تربیت کند که اکنون از جمله استادان سرآمد ادبیات فارسی ما هستند.

سپس پیام مظفر بختیار از دوستان زرین کوب قرائت شد. او در این پیام گفته بود: درست است که "مرگ داد است" و "نی مرگ را هست پیری سبب" اما مرگ حمید زرین کوب استادی بالنده در پنجمین دهه از عمر "بیداد" بود بر همه بازماندگان. در تغافل از رسم بدعهدی ایام می پنداشتیم هنوز او را راهی بس دراز در پیش است، کارهای بزرگ باید به سر آورد و آثار نانوشته تمام را که فرادست و اندیشه دارد به انجام و کمال رساند. اما افسوس دفتر عمر و جوانی او چنان شتابان فروبسته شد که همه آن امیدها و نویدها تباه و خاک فرسوده گشت. زرین کوب ادب درس را با ادب نفس در هم آمیخت و کمتر کسی به این نصیب می رسد. زندگانی کوتاه او به باور به انسان و پژوهش درباره هنر انسانی سپری شد.

وی افزوده بود: زرین کوب پژوهشگری نوجو و نوآور بود و معتقد بود کاری که به درد امروز ما نخورد را نباید انجام داد و بیشتر کارهای او نیز از جمله کارهای سودمند بود. او رساله ادبیات خود را پیرامون "بررسی و نقد فنی و تاریخی در باب صنایع بدیعی" در سال 1353 گذرانید. مقالات وآثار چاپ شده او مانند "چشم انداز شعر نو فارسی" (1358) بیشتر در همین زمینه هاست هرچند در موضوعات ادب قدیم هم تفسیر اثری مانند "قلندرنامه خطیب فارسی" (1362) نمودار تسلط او بر مباحث ادب کهن فارسی و فرهنگ اسلامی است.

در این مراسم متنی از زنده یاد عبدالحسین زرین کوب (برادر حمید زرین کوب) در زمان درگذشت او قرائت شد که زرین کوب در آن با اشاره به کنجکاوی های برادرش در علم آموزی، گفته بود: در سال هایی که من و همسرم رساله های دکتری مان را می نوشتیم او همواره کمک ما بود و من نیز که کنجکاوی های او را در علم آموزی می دیدم، مشوقش در این کار بودم.

عبدالحسین زرین کوب در این پیام از برادر از دست رفته اش به عنوان نیمی از وجود خود یاد کرده و افزوده بود: هیچ واقعه ای در تبدیل احوال او تاثیری به جای نگذاشت و او همچنان متواضع و فروتن مانده بود. با رفتن او آنچه اکنون از من باقی مانده جز نیمه بد من نیست.

محمد علوی مقدم نیز در این مراسم در سخنانی گفت: حمید زرین کوب عالمی عامل بود و دانشمندی خردگرا و همیشه از دانش زیان آور پرهیز می کرد. او که در سایه برادرش (عبدالحسین) بزرگ شد هیچ گاه استاد پرمدعایی نشد و از این رو می توان آنها را به امام محمد غزالی و بردارش ابو حامد تشبیه کرد.

در این مراسم عظیم و روزبه زرین کوب، برادر و پسر حمید زرین کوب نیز در رثای وی اشعاری سرودند. همچنین دکتر قمر آریان به دلیل کسالت در مراسم حاضر نشد و متن سخنرانی اش برای حاضران قرائت شد. او در این متن گوشه هایی از فعالیت ها و تلاش های حمید زرین کوب را برای حاضران تشریح کرد.