سند مشترک جبهه میانه روها گامی برای بهبود روند سیاسی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جواد قندیل" در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم اظهار داشت : امضای این سند در حمایت از دولت عراق، اقدامی مثبت و گامی بلند در راستای حمایت از فرآیند سیاسی عراق است.

وی افزود: برخلاف نظر برخی کارشناسان سیاسی، این سند راه را برای تعامل سایر گروههای عراقی مسدود نکرده بلکه فرصت همچنان در اختیار همگان است تا با پیوستن به این سند در خروج کشور از بن بست سیاسی سهیم شوند.

مشاور رییس جمهوری عراق گفت : فرآیند سیاسی در عراق به دلیل حزب گرایی بین گروههای سیاسی مختلف با مشکلات عدیده ای روبرو است و چنانچه این وضعیت بدون رسیدگی رها شود، کشور در تمام سطوح فلج خواهد کرد.

قندیل اظهارداشت: چهار تشکل حزب الدعوه اسلامی، مجلس اعلای اسلامی، اتحاد میهنی و حزب دموکراتیک کردستان عراق با این امید که کشور را از بن بست سیاسی چند ساله رها سازند، این سند را با نام جبهه میانه روها به امضا رساندند.

مشاور رییس جمهوری عراق تصریح کرد: جبهه جدید با پیشینه سیاسی و مبارزاتی خود در مقابله با نظام دیکتاتوری سابق، امید به حل مشکلات و درگیری های سیاسی داخلی را دوچندان کرده است.

جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود با حضورعادل عبدالمهدی معاون وی، نخست وزیر عراق و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان این کشور در بغداد گفت که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق و مجلس اعلای اسلامی و حزب الدعوه این کشور سندی را در حمایت از دولت منتخب عراق امضا کردند.

وی افزود : این سند جدید حاوی مفادی برای حمایت از دولت وحدت ملی به منظور برون رفت از بحران کنونی است و امکان پیوستن همه کسانی که خواهان حمایت از دولت وحدت ملی هستند، وجود دارد.