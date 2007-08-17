برگزیدگان سومین جشنواره موسیقی سنتی استان مرکزی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر دراراک، هیئت داوران این جشنواره، گروه های فسانه و فرزانه هر دو از اراک را به عنوان برترین گروه ها معرفی کردند، همچنین در بخش آهنگسازی محمد علی خودشناس به عنوان بهترین آهنگساز، داود فروزان به عنوان بهترین تک نواز و سید احسان تجدیدی به عنوان بهترین تنظیم کننده این جشنواره انتخاب شدند.

هم چنین هیئت داوران از گروه های عندلیب از اراک و عشاق از دلیجان تقدیر کردند.

در مراسم اختتامیه این جشنواره مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی ، شناسایی سطح هنری گروه ها ،هدایت و حمایت از آنها، ساخت و تولید آثار جدید موسیقی و همکاری نزدیک با انجمن موسیقی را از اهداف برگزاری این جشنواره از سوی این اداره کل عنوان کرد.

درسومین جشنواره موسیقی سنتی دراستان مرکزی، گروه های منتخب موسیقی عندلیب، فرزانه، فسانه و عماد از شهرستان اراک، دوگروه عشاق و وصال از شهرستان دلیجان، گروه ماهور از شهرستان ساوه، گروه بال کبوتر از شهرستان زرندیه و گروه آوای سبز از شهرستان تفرش با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این مراسم گروه فرزانه ازشهرستان اراک به عنوان یکی از گروه های برتر این جشنواره به اجرای موسیقی پرداختند.