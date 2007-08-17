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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

ارکستر بزرگ صدا و سیمای استان مرکزی راه اندازی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول واحد شعر و موسیقی سازمان صدا و سیمای استان مرکزی گفت: ارکستر بزرگ صدا و سیما مجهز به استودیوی دیجیتالی برای ضبط موسیقی با هدف تولید موسیقی بومی رسانه ای در سطح این استان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی گلستانی شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره موسیقی سنتی استان مرکزی افزود: واحد شعر و موسیقی سازمان صدا و سیما آبان ماه سال 84 آغاز به کار کرد و توانست طی یک ماه 10 قطعه موسیقی تولید کند و با دریافت مجوز آنها را برای پخش از شبکه های درون مرزی و برون مرزی ارسال کند.

 

وی به تشکیل بانک اطلاعاتی برای هنرمندان این عرصه در سال جاری اشاره و تصریح کرد: اهمیت به داشته ها وتوانایی ها درعرصه شعر و موسیقی و فراهم کردن زمینه برای رشد و توسعه در این بخش از اولویت  برنامه های واحد شعر وموسیقی است.

کد مطلب 535839

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