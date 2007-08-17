ارکستر بزرگ صدا و سیمای استان مرکزی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی گلستانی شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره موسیقی سنتی استان مرکزی افزود: واحد شعر و موسیقی سازمان صدا و سیما آبان ماه سال 84 آغاز به کار کرد و توانست طی یک ماه 10 قطعه موسیقی تولید کند و با دریافت مجوز آنها را برای پخش از شبکه های درون مرزی و برون مرزی ارسال کند.

وی به تشکیل بانک اطلاعاتی برای هنرمندان این عرصه در سال جاری اشاره و تصریح کرد: اهمیت به داشته ها وتوانایی ها درعرصه شعر و موسیقی و فراهم کردن زمینه برای رشد و توسعه در این بخش از اولویت برنامه های واحد شعر وموسیقی است.