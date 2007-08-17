کم تجربگی بازیکنان باعث شکست برق مقابل پیکان شد

به گزارش خبرنگارمهر، سرمربی تیم فوتبال برق شیراز که پس از شکست تیمش برابر پیکان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: پس از گل دوم به علت کم تجربگی بازیکنان جوان تیم موقعیت های خوبی را برای به ثمر رساندن گل سوم از دست دادیم تا در نهایت پیروزی را با شکست عوض کنیم.

وی ادامه داد: تیم برق شیراز بسیار جوان است و تعدادی از بازیکنان حاضر در این تیم تجربه حضور در لیگ برتر را نداشتند که همین موضوع باعث شد نتوانیم در دقایق پایانی بازی با افزایش تعداد گل های زده، پیروزی خود را حفظ کنیم.

یاوری همچنین تاکید کرد: باید مشکلات بازیکنان جوان تیم را برطرف کنیم، ضمن اینکه با اضافه شدن بازیکنان خارجی مان درمسابقات آینده شاهد عملکرد بسیار بهتری از تیم برق شیراز خواهید بود.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز در پایان گفت: مطمئن باشید تیم برق شیراز با نفراتی که دارد در پایان لیگ برتر بین شش تیم بالای جدول قرار خواهد گرفت.