تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز جمعه 26 مردادماه سال 1386 هجری شمسی مقارن با سوم شعبان سال 1428 هجری قمری و برابراست با 17 آگوست سال 2007 میلادی.

* رقابت های هفتمین دوره لیگ برتر با برگزاری دو دیدار زیر بصورت رسمی آغاز می شود:

- پگاه گیلان - سپاهان اصفهان، ساعت 15/17، ورزشگاه شهید عضدی رشت

داور: رحیم رحیمی مقدم، کمک ها:حسن نوشه ور، حمید نظری

- ذوب آهن اصفهان - ملوان بندر انزلی،ساعت 15/17، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان

داور: نوید مظفری، کمک ها: صفر احمدی، علیرضا صفا

- ابومسلم خراسان - صبا باتری تهران، ساعت 15/17، ورزشگاه ثامن ‌الائمه مشهد

داور: احمد صالحی، کمک ها : رسول فروغی، محمد رضا منصوری

- پاس همدان - مس کرمان، ساعت 15/17، ورزشگاه قدس همدان

داور: علیرضا فغانی، کمک ها: حسین خانبان، صادق نوری

- فجر سپاسی شیراز - شیراز فرازکرمانشاه، ساعت 15/17، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: یداله جهانبازی ، کمک ها: مجید شمس ، سعید زارع

- راه آهن تهران - سایپا تهران، ساعت 15/17، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: شاهین حاج بابایی، کمک ها: مرتضی کریمی، محمد نجفی

- استقلال تهران - استقلال اهواز ، ساعت 15/19 ، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محمود رفیعی، کمک ها: اسماعیل صفیری، حسن کامرانی ‌فر

* مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال ساحلی انتخابی جام جهانی امشب در شهر دبی با برگزاری دو دیدار پیگیری می شود که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال ساحلی کشورمان برابر ژاپن به میدان می رود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

- ایران- ژاپن، ساعت 20 به وقت تهران

- امارات - بحرین، ساعت 21 به وقت تهران

* رقابت های والیبال نوجوانان جهان بامداد امروز به وقت تهران برگزار شد که در ساعت 30/4 بامداد به وقت تهران تیم والیبال نوجوانان ایران برابر لهستان به میدان می رود. برنامه مسابقات دیگر به شرح زیر است:

- بلغارستان- هند

- مکزیک – تونس

- فرانسه – آلمان

- برزیل – مصر

- روسیه – آرژانتین

- چین – امریکا

- ایران – لهستان

- کوبا – پورتریکو

* برنامه روز دوم از هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر به شرح زیر است :

- صدرا شیراز - زغال سنگ کرمان، ساعت 17 ،سالن صدرای شیراز

- علم و ادب مشهد - سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی، ساعت 17 ، سالن شهید بهشتی مشهد

- تام ایران خودرو - راه ساری، ساعت 17 ، سالن ساپکو ایران خودرو تهران

- فولاد ماهان سپاهان - استقلال تهران، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان

* هفته دوم رقابت های فوتبال بوندسلیگا امروز با برگزاری مسابقه زیر آغاز می شود:

- کالسروهه - هانوفر

* در ادامه رقابت های دوستانه باشگاهی فوتبال در اروپا امشب دیدار زیر برگزار می شود:

- آث میلان - یوونتوس