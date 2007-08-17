هنر از سرچشمه پاکی نشات می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اماملو شامگاه پنج شنبه در دومین جلسه نشست تخصصی "فردایی دیگر" افزود : راکد نماندن حوزه هنری از سایر مسائل و سیر حرکت روبه رشدی که داشته موجب شده دیدگاه ها و تعاریف مختلفی بیان شود و این تعریف به کمال مطلق نرسد و هر کس با توجه به دانش و ادراک خویش از هنر به آن دست یابند.

وی با اشاره به چالش برانگیز بودن این جلسات آن را گامی موثر در جهت بهره برداری مناسب عنوان و خاطرنشان کرد: مباحث این جلسات باید به صورت نقادانه و شفاف مطرح شود و اگر به سمت بیهودگی و بی خاصیتی پیش رود نتیجه ای از آن حاصل نخواهد شد.

اماملو یکی از اصول مهم برپایی این جلسات را استدلالی بیان کردن موضوعات مطرح شده دانست و یادآور شد: این اصل باید در کلیه این نشست ها مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: احترام به آراء و نظرات افراد چه منطقی و چه غیر منطقی عنوان شود یکی دیگر از اصل های برگزاری این جلسات است.