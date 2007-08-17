نوجوانان کشورمان فاتح ماراتن واقعی / روسیه بازهم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دهمین دوره رقابتهای والیبال نوجوانان جهان که در مکزیک جریان دارد تیم ملی کشورمان دقایقی قبل در سالن "دل آستوی" شهر مکزیکالی برابر تیم ملی لهستان قرار گرفت ودریک بازی سخت و دشوار که بیش از 2 ساعت به طول انجامید حریف را شکست داد.

در این دیدار نیز گیم اول را لهستان 25بر21 به سود خود خاتمه داد. اما در دو گیم یعدی این بازیکنان شایسته کشورمان بودند که با ارائه یک بازی منسجم و هماهنگ که کاهش اشتباهات فردی به خصوص در نواختن سرویس مشخصه بارز آن بود حریف را تحت تاثیر بازی خوب خود قرار داده و پیروز از میدان خارج شدند.



همانند بازی اول بازهم این تیم حریف بود که گیم چهارم را نیز از آن خود. این گیم نیز با برتری بازیکنان کشورمان آغاز شد ، برتری که تا امتیازات پایانی پیش رفت ولی با چند اشتباه فردی و همچنین تعویض مربی لهستان که "ورونسکی" را جایگزین "رزیزگا" کرد باعث شد لهستان امتیزات عقب افتاده را جبران کرده و 26بر24 پیروز از میدان خارج شود.

گیم پنجم یک بازی سخت و سنگین بود که با برتری لهستان آغاز شد. بازیکنان این تیم ابتدا 4 بر صفر پیش افتادند ولی نوجوانان کشورمان با خونسردی بازی را دنبال کرده و در امتیاز 6 بازی را به تساوی کشانده و حتی با 2 امتیاز برتری کار را دنبال کردند. نوجوانان سخت کوش لهستان که نمی خواستند بازنده از زمین خارج شوند در امتیاز 12 بازهم کار را به تساوی رساندند و حتی 14بر12 پیش افتادند. از این لحظه به بعد دو تیم درشرایطی سخت و حساس یک بازی نزدیک و پایاپی را به نمایش گذاشتند که در نهایت این بازیکنان تیم ملی کشورمان بودند که 25بر23 این گیم را به سود خود خاتمه داده و فاتح این مارات والیبال شوند.



مجتبی شبان با کسب 29 امتیاز بهترین بازیکن میدان بود . ضمن اینکه مجتبی غیاثی نیز با 22 ، علیرضا جدیدی با 15 و فرهاد قاسمی با 14 امتیاز دیگر بازیکنان خوب این دیدار بودند. در تیم لهستان نیز "یاسینسکی" با کسب 22 امتیاز بازی بهتری نسبت به هم تیمی ها خود انجام داد.

در این دیدار هم مجتبی شبان ، اشکان درخشان ، ادریس دانشفر ، ابراهیم چابوکیان ، مجتبی غیاسی و گل محمد سخاوی(لیبرو) به دستور ست کوویچ در ترکیب اصلی به میدان رفتند که از گیم سوم معین رحیمی جایگزین چابکیان شد.

اما روسیه مدافع عنوان قهرمانی در برابر آرژانتین تنها در در گیم دوم پیروز از میدان خارج شد و سه گیم بعدی را واگذار کرد تا دومین شکست متوالی خود را در این رقابتها تجربه کند. چین هم که روز گذشته اولین شکست را به روسیه تحمیل کرده بود خود در سه گیم متوالی مغلوب امریکا شد.



نتایج رقابتهای که تا کنون پایان یافته :

* بلغارستان یک – هند 3(25بر23 ، 20بر25 ، 22بر25 و 21بر25 )

* فرانسه 2 – آلمان 3 (15بر25 ، 18بر25 ، 25بر16 ، 26بر24 و 13بر15)

* برزیل 3 – مصر صفر(25بر21 ، 25بر20 و 25بر23)

* روسیه یک – آرژانتین 3(25بر27 ، 25بر18 ، 21بر25 و 26بر28)

* چین صفر – امریکا 3 (26بر28 ، 21بر25 و 21بر25)

* ایران 3 – لهستان 2 (21بر25 ، 25بر21 ، 25بر19 ، 24بر26 و 25بر23 )



