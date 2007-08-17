بزرگترین رکورد کاهش تصادفات توسط مردم ایران ثبت شد

سردار محمد رویانیان در حاشیه دومین همایش تجلیل از نخبگان و مشاهیر مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: بر اساس آمار پزشکی قانونی در چهار ماهه اول سال جاری با 7 درصد کاهش مجروح و 5/7 درصد کاهش کشته شدگان تصادفات جاده ای مواجه بودیم.

فرمانده پلیس راه کشور خاطر نشان کرد: در این مدت 15 درصد کاهش تصادفات در کل کشور داشته ایم و با تلاش مردم در کاهش تصادفات و تلفات جانی ، برای اولین بار بزرگترین رکورد جهانی کاهش تصادفات توسط ایران ثبت شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر ساماندهی مسافر برهای شخصی در کشور گفت: تاکنون 220 هزار مسافر بر شخصی، آژانس و تاکسی درون شهری ساماندهی شدند.

رویانیان ادامه داد: معادل 200 هزار آژانس و تاکسی درون شهری به زودی ساماندهی خواهد شد و برای آنها کارت های ویژه حمل مسافر صادر می شود.

وی یادآور شد: هر جوان ایرانی که خدائی باشد و همواره در امورات خود به یاد خدا باشد پیروز خواهد بود. جوانان و نخبگان ایرانی اسطوره های پایداری، مقاومت و ایثار در جامعه و جهان خواهند بود.

در دومین همایش تجلیل از مشاهیر و نخبگان مازندران از سردار محمد رویانیان به عنوان چهره حماسی مازندرانی تجلیل شد. کاهش 7/5 درصدی میزان کشته شدگان تصادفات جاده ای در کشور خبر داد.