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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۳۷

سردار رویانیان درگفتگو با مهر:

بزرگترین رکورد کاهش تصادفات توسط مردم ایران ثبت شد

بزرگترین رکورد کاهش تصادفات توسط مردم ایران ثبت شد

ساری - خبرگزاری مهر : فرمانده پلیس راه کشور از ثبت بزرگترین رکورد کاهش تصادفات در جهان توسط مردم ایران طی چهار ماه اول سال جاری خبر داد.

سردار محمد رویانیان در حاشیه دومین همایش تجلیل از نخبگان و مشاهیر مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: بر اساس آمار پزشکی قانونی در چهار ماهه اول سال جاری با 7 درصد کاهش مجروح  و 5/7 درصد کاهش کشته شدگان تصادفات جاده ای مواجه بودیم.

فرمانده پلیس راه کشور خاطر نشان کرد: در این مدت 15 درصد کاهش تصادفات در کل کشور داشته ایم و با تلاش مردم در کاهش تصادفات و تلفات جانی ، برای اولین بار بزرگترین رکورد جهانی کاهش تصادفات توسط ایران ثبت شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر ساماندهی مسافر برهای شخصی در کشور گفت: تاکنون 220 هزار مسافر بر شخصی، آژانس و تاکسی درون شهری ساماندهی شدند.

رویانیان ادامه داد: معادل 200 هزار آژانس و تاکسی درون شهری به زودی ساماندهی خواهد شد و برای آنها کارت های ویژه حمل مسافر صادر می شود.

وی یادآور شد: هر جوان ایرانی که خدائی باشد و همواره در امورات خود به یاد خدا باشد پیروز خواهد بود. جوانان و نخبگان ایرانی اسطوره های پایداری، مقاومت و ایثار در جامعه و جهان خواهند بود.

در دومین همایش تجلیل از مشاهیر و نخبگان مازندران از سردار محمد رویانیان به عنوان چهره حماسی مازندرانی تجلیل شد. کاهش 7/5 درصدی میزان کشته شدگان تصادفات جاده ای در کشور خبر داد.

کد مطلب 535858

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