پیروزی مقتدرانه نوجوانان ایران برابر لهستان

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه دهمین دوره رقابتهای والیبال نوجوانان جهان که در مکزیک جریان دارد بامداد امروز تیم ملی کشورمان در سالن "دل آستوی" شهر مکزیکالی برابر تیم ملی لهستان قرار گرفت ودریک بازی سخت و دشوار که بیش از 2 ساعت به طول انجامید حریف را شکست داد.

در این دیدارنیز گیم اول را لهستان 25 بر21 به سود خود خاتمه داد. اما در دو گیم بعدی این بازیکنان شایسته کشورمان بودند که با ارائه یک بازی منسجم و هماهنگ که کاهش اشتباهات فردی به خصوص در نواختن سرویس مشخصه بارز آن بود حریف را تحت تاثیر بازی خوب خود قرار داده و پیروز از میدان خارج شدند.



همانند بازی اول بازهم این تیم حریف بود که گیم چهارم را نیز از آن خود کرد. این گیم نیز با برتری بازیکنان کشورمان آغاز شد، برتری که تا امتیازات پایانی پیش رفت ولی با چند اشتباه فردی و همچنین تعویض مربی لهستان که "ورونسکی" را جایگزین "رزیزگا" کرد باعث شد لهستان امتیازات عقب افتاده را جبران کرده و 26 بر24 پیروز از میدان خارج شود.

گیم پنجم یک بازی سخت و سنگین بود که با برتری لهستان آغاز شد. بازیکنان این تیم ابتدا 4 بر صفر پیش افتادند ولی نوجوانان کشورمان با خونسردی بازی را دنبال کرده و در امتیاز6 بازی را به تساوی کشانده و حتی با 2 امتیاز برتری کار را دنبال کردند.

نوجوانان سخت کوش لهستان که نمی خواستند بازنده از زمین خارج شوند در امتیاز 12 بازهم کار را به تساوی رساندند و حتی 14 بر12 پیش افتادند. از این لحظه به بعد دو تیم درشرایطی سخت و حساس یک بازی نزدیک و پایاپی را به نمایش گذاشتند که در نهایت این بازیکنان تیم ملی کشورمان بودند که 25 بر23 این گیم را به سود خود خاتمه داده و فاتح این ماراتن والیبال شوند.



مجتبی شبان با کسب 29 امتیاز بهترین بازیکن میدان بود . ضمن اینکه مجتبی غیاثی نیزبا 22 ، علیرضا جدیدی با 15 و فرهاد قاسمی با 14 امتیاز دیگر بازیکنان خوب این دیدار بودند. در تیم لهستان نیز "یاسینسکی" با کسب 22 امتیاز بازی بهتری نسبت به هم تیمی ها خود انجام داد.

دراین دیدارهم مجتبی شبان ، اشکان درخشان ، ادریس دانشفر ، ابراهیم چابوکیان ، مجتبی غیاسی و گل محمد سخاوی(لیبرو) به دستورست کوویچ درترکیب اصلی به میدان رفتند که از گیم سوم معین رحیمی جایگزین چابکیان شد.