به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور پنجشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما، در تشریح جزئیات برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در24 اسفند ماه اظهار داشت: انتخابات ، روز ‪ ۲۴‬اسفندماه برگزار و نتایج آن ‪۲۵‬ اسفند اعلام خواهد شد و چنانچه فردی اعتراضی داشته باشد تا تعطیلات نوروزی پنج روز برای این کار وقت خواهد داشت.

وی افزود : با توجه به اینکه تبلیغات انتخابات مجلس هشتم یک هفته قبل از 24 اسفند آغاز می شود و با توجه به برگزاری انتخابات به شکل مکانیزه و رایانه ای ، اعلام نتایج نهایی انتخابات با شب عید مواجه نخواهد شد وما سعی می کنیم قانون را به طور دقیق و مانند انتخابات گذشته برگزار کنیم .

وزیر کشور تاکید کرد: به هیچ کسی در هیچ سطحی اجازه تقلب نمی دهیم و با همه قدرت انتخابات را برگزار خواهیم کرد .

پورمحمدی در پاسخ به این سئوال که چرا انتخابات را در روز 24 اسفند برگزار می کنید و برخی نگران تعطیلی های آخر سال هستند، گفت : پیشنهاد اول وزارت کشور برگزاری انتخابات در 21 یا 22 فروردین ماه بود اما شورای نگهبان به دلیل دغدغه در خصوص عدم تشکیل به موقع مجلس هشتم در تاریخ 7 خرداد ، برگزاری انتخابات در 24 اسفند را مناسب تر دیدیم .

وی ادامه داد : افراد می توانند حتی در آخر سال برای اعتراضات خود روزنامه ها را منتشر کنند و همه می دانیم که سایت های اطلاع رسانی هم تعطیلی بردار نیستند، در این صورت فکر نمی کنم دغدغه ای باقی بماند .

وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که آیا تایید صلاحیت ها با گذشته تفاوتی کرده است یا خیر، اظهار داشت : اتفاق جدیدی در این خصوص نیفتاده و ما روش و منش خود را در انتخابات شوراها نشان دادیم و سعی می کنیم قانون را اجرا کنیم .

وی با اشاره به اینکه در انتخابات شوراها کمترین شکایت را داشته ایم، اظهار داشت: در انتخابات مجلس هشتم نیز تلاش می کنیم تا آن را با دقت و وسواس بیشتر اجرا کنیم .

پورمحمدی ادامه داد: چنانچه افراد دارای واجد شرایط قانونی برای شرکت در انتخابات باشند در خدمتشان خواهیم بود و اگر نباشند از آنان عذرخواهی می کنیم .

وی یکی دیگر از دلایل برگزاری انتخابات در 24 اسفند را تغییر قانون توسط نمایندگان مجلس مبنی بر ارائه استعفا تا شش ماه قبل از انتخابات عنوان کرد و گفت : در انتخابات گذشته کاندیداها تنها دو ماه قبل از آغاز انتخابات استعفاهای خود را به مراجع ذیربط تقدیم می کردند و همین موضوع باعث شدت گرفتن تب و تاب انتخابات شد .

وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که برگزاری انتخابات رایانه ای به چه معناست و آیا این موضوع شامل تمامی قسمت های انتخابات خواهد شد یا خیر ، گفت : در گذشته رایانه تنها به صورت یک ماشین حساب پیشرفته مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون در صددیم تا تمام مراحل انتخابات پیش رو را به صورت رایانه ای برگزار کنیم .

پور محمدی با بیان اینکه سرنوشت هر جامعه ای در گرو مشارکت مردم است ، تصریح کرد : انتخابات مظهر این مشارکت است و برگزاری انتخابات رایانه ای بهترین و کارآمدترین روش است .

وی توضیح داد : هنگامی که افراد وارد شعبه اخذ رای می شوند متصدی باجه شماره ملی افراد را دریافت می کند و با اثر انگشت آنان در برگه ای بزرگ ثبت می شود و در کامپیوتر هم این شماره کد ملی وارد می شود، پس از آن برگه رای به افراد داده می‌شود و افراد با وارد کردن کد ملی دیگر نمی توانند مجددا رای دهند چرا که شماره آنان در کامپیوتر ثبت شده و شخص مورد نظر در صورت مراجعه به شعبات دیگر نمی تواند مجددا رای دهد .

پور محمدی این موضوع را یک تحول بزرگ خواند و اظهار داشت : این روش به معنای توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک است و نباید اجازه داد این فرصت از ما گرفته شود .

وزیر کشور تصریح کرد : در هنگام شمارش آراء در صندوق ها باز می شود و تعداد آراء شمرده می شود و چنانچه تعداد برگه های درون صندوق با آماری که در کامپیوتر ثبت شده به یک میزان باشد ، مشخص می شود که مشکلی نیست و چنانچه تعداد برگه های رای درون صندوق کمتر از آمار ثبت شده در کامپیوتر باشد، هم مشکلی نیست اما چنانچه تعداد برگه ها بیشتر باشد بر طبق ضوابط قانونی باید تعدادی از آنها حذف شود .

پور محمدی تصریح کرد : کل مراحل خواندن ، طبقه بندی ، دسته بندی ، شماره بندی و اعلام نتیجه رای را دستگاه های مربوطه انجام می دهند

وزیر کشور ادامه داد : در هر شعبه اخذ رای یک دستگاه اسکنر یا چاپگر هم به منظور عکسبرداری از اوراق رای وجود دارد .

وی اظهار داشت : برای جلوگیری از اشتباهات بین اسم و شماره افراد تقدم را بر اسم می گذاریم ولی شماره هم ملاک می شود و در نهایت با آن چک خواهیم کرد .

پورمحمدی این موضوع را یکی از مباحث جدی در جلسه اخیر وزارت کشور با شورای نگهبان خواند و گفت : در نهایت نتیجه ای که گرفتیم این بود که اگر تنها شماره هم باشد آن رای را بخوانیم .

وزیر کشور به برگزاری انتخاباتی آزمایشی در وزارت کشور اشاره کرد و گفت : بنده دراین انتخابات شرکت کردم و به طور مثال از سی رای، ده رای را به صورت های مختلف اشتباه نوشتم و در نهایت در هنگام شمارش آراء حدود 2 ساعت و نیم طول کشید تا اشتباهات به وسیله دستگاه گرفته شود لذا تلقی ما این است که اگر در انتخابات آتی بیشترین اشتباه هم صورت بگیرد در عرض چهار الی پنج ساعت برطرف خواهد شد .

وی تصریح کرد : در نهایت ناظرین و مجریان نتایج اتخابات را می بینند و از نتایج پرینت گرفته می شود و نتایج انتخابات همزمان به چهار مرکز، حوزه انتخابیه فرمانداری ، دفتر نظارت شورای نگهبان ، ستاد وزارت کشور و شورای نگهبان در مرکز ارسال می شود .

پور محمدی ادامه داد : زیرساخت های دولت الکترونیک برای برگزاری انتخابات رایانه ای تا آخر سال پیشرفت خواهد کرد و ما مرکز کنترل و اطلاعات را در وزارت کشور فراهم خواهیم کرد .

وزیر کشور تاکید کرد : در انتخابات 24 اسفند که به صورت رایانه ای برگزار خواهد شد 50 درصد عملیات ، هزینه و نیرو را کاهش داده ایم و رایانه ها را هم از ادارات خواهیم گرفت ، تنها اسکنرها و پرینت ها را خریداری خواهیم کرد .

وی برگزاری انتخابات به شکل رایانه ای را به گونه ای دانست که بازرسی و نظارت در آن بسیار آسان خواهد بود و بازرسین هر زمان اراده کنند می توانند به طور مجدد آراء را بشمارند و در انتخاباتی که به این شکل برگزار می شود به هیچ وجه امکان دست بردن در رای مردم وجود ندارد و علاوه بر اینها آراء مردم در صندوق هم موجود است و در صورت وجود مشکل می توانند آراء را به صورت دستی بشمارند .

پور محمدی همچنین به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد و آن را از ابعاد مختلف سیاسی، هویتی ، اجتماعی ، اداری ، خدمات رسانی اداری و اقتصادی حائز اهمیت خواند و تصریح کرد : در این خصوص باید به طور دقیق برنامه ریزی شود به گونه ای که به گسترش سازمان های اداری منتهی نشود .

وزیر کشور با بیان اینکه تقسیمات کشوری منطق خاصی دارد ، خاطر نشان کرد : به یک نظام فکری جدیدی در حوزه تقسیمات کشوری رسیده ایم و برای جلوگیری از تخلیه روستاها و تسهیل انجام کارهای اداری توسط مردم ، شرایط تلقی روستا - شهر را اندیشیده ایم .

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا در آستانه ورود به سومین سال کاری دولت نهم با استعفاها یا برکناری های دیگری مواجه خواهیم شد، گفت : چنانچه همکاران بنده قصد استعفا داشته باشند در این خصوص چیزی به من نگفته اند و چنانچه رئیس جمهور هم تصمیمی بر این مبنا داشته باشد من بی اطلاعم .

پور محمدی این گونه مسائل را امری طبیعی دانست و اظهار داشت : رئیس جمهور به دلیل قول هایی که به مردم داده است از همکاران بنده انتظاراتی دارد و آنان باید پاسخگو باشند درحالی که ما گاهی نتوانسته ایم به این انتظارات پاسخ مناسب بدهیم .

وزیر کشور خاطر نشان کرد: بنده نیز فعلا بنای استعفا ندارم .