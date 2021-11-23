وجود ۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت آلاینده در شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی در جلسه صبح علنی شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود گفت: امروز مردم برای تردد و تنفس خود دچار مشکل هستند و ما در حال نزدیک شدن به وضع هشدار بوده و ما در این زمینه مسئول هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: حداقل باید وظایفی که بر عهده شهرداری است را یادآوری کنیم. آقای زاکانی برای آقای مناف هاشمی به عنوان مشاور هوای پاک خود حکم مسئولیت زدند و اعلام کردند که برای مشاوران کار تعریف خواهند کرد.

امانی ادامه داد: حال دو ماه از حکم ایشان گذشته و ایشان در زمینه آلودگی هوا و هوای پاک پاسخگو باشند. با گذاشتن جلسه و ایجاد ستاد مشکل آلودگی هوای تهران حل نمی‌شود و عمده دلیل آن ناشی از ترافیک است.

وی بیان کرد: ما ۴ میلیون موتور سوار در شهر داریم که ۹۰ درصد آلودگی ایجاد می‌کنند. این رقم منهای ۱۰۰ هزار دستگاه کامیونی است که شبانه در حال حرکت در تهران هستند.

عضو شورای شهر اظهار داشت: آلودگی هوا در پستوی کارها نیست و محرمانه نیست اما نیاز به کار بلند مدت دارد که دولت باید ورود کند. امروز باید معاون حمل و نقل را دعوت می‌کردیم و به دنبال راهکار می‌گشتیم.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر در پاسخ به امانی گفت: دوستان گذشته نیز در کم نکردن این آلودگی سهم دارند. در زمینه حمل و نقل و ترافیک نیز اقدامات خوبی بوده و زدن انگ محرمانگی چیز خوبی نیست.

وی تاکید کرد: کمیسیون حمل و نقل و ترافیک به دو موضوع آلودگی هوا و ترافیک بیش از گذشته و به صورت جهادگونه بپردازند.