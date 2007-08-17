ملاک بررسی صلاحیت حال افراد است/ دولت عراق در برخورد با منافقین با جدیت وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور پنجشنبه در هجدهمین همایش فصلی خانه احزاب ایران ، اظهار داشت: احزاب باید آگاهانه، دردمندانه، هوشیارانه و فعالانه در انتخابات مجلس هشتم حضور یابند تا انتخاباتی پربرکت در کشورمان برگزار شود.



وی تصریح کرد: احزاب باید مردم را به حضور گسترده در انتخابات 24 اسفند دعوت کنند تا چشم دشمنان نظام اسلامی وملت ایران کور شود و بار دیگر اتحاد و همدلی مردم و وفاداری آنها به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نظام مردم سالار دینی جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شود.



دادستان کل کشور همچنین از احزب و تشکل های سیاسی خواست در معرفی کاندیداهای خود برای انتخابات مجلس هشتم به طور توافقی و یا رفاقتی و رقابتی چهره های شایسته و لایق و برگزیده و قابل اعتماد و مورد تایید مردم را وارد صحنه کنند تا مجلسی آبرومند شکل گیرد.



دری نجف آبادی گفت: گرچه باید راه ورود چهره های جدید و عناصرصادق و خدمتگزار به مجلس باز باشد اما باید تلاش شود افرادی به عنوان کاندیدا معرفی شوند که بهترین ها، کارآمدترین، دلسوزترین ها، متعهدترین ها هستند.



وی تاکید کرد که هرچه مجلس آبرومندتر وخدمتگزارتر شکل گیرد به نفع کشور و ملت و مجموعه نظام خواهد بود و آثار و برکات وحدت و همدلی مشهود خواهد شد.



"در انتخاب افراد برای تصدی مسئولیت ها باید کسانی مورد توجه قرار گیرند که به اجرای سیاست های کلی نظام اعتقاد دارند و در مسیر تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور و قانون برنامه گام بر می دارند و عدم توجه به این مسئله و سهل انگاری در زمینه اجرای سند و قانون قابل اغماض نخواهد بود."



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش بر لزوم استاندارد سازی قانون انتخابات در کشورمان تاکید کرد و با انتقاد از اینکه قانون انتخابات بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول شده است، گفت که باید با الحاق مواد جدید قانون انتخابات قانونی مادر در کشور وجود داشته باشد که هر روزه توسط گروه ها و جریانات دستخوش تغییر و تحول نشود.



سخنران همایش فصل تابستان خانه احزاب در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خطبه 216 نهج البلاغه که به عنوان فرمان حکومتی حقوق اساسی و رابطه حاکمان و توده ها را تبیین می کند اظهار داشت: ریشه حقوق اساسی در نظام حقوقی مکاتب الهی به خداوند متعال باز می گردد و خواستگاه آنها اصل نظام آفرینش است.



دری نجف آبادی با تاکید بر اینکه والیان و رعیت حقوق دو جانبه و تکالیف متقابل دارند متذکر شد: اگر یک طرف مسائل فقط از حق برخوردار بوده و یک طرف دیگر تکالیف را بر عهده گیرد در نظام بشری اختلال به وجود می آید.



وی با اشاره به وظیفه احزاب و تشکل های سیاسی در نظام اسلامی تصریح کرد: آحاد ملت در اجرای امور حکومتی و احقاق حقوق اجتماعی یک جامعه وظیفه و مسئولیت دارند و عذر کسی برای سرباز زدن از همکاری مشترک پذیرفته نیست.



"کسی نمی تواند نسبت به امور بی تفاوت باشد و به عنوان نمونه در خصوص موضوع انتخابات بگوید بنده نه کاندیدا می شوم ونه کاندیدا معرفی می کنم و نه با ایجاد حزب و از مسیر تحزب در هدایت تبلیغات و اجرای انتخابات نقش آفرینی می کنم بلکه همه باید به اندازه وسع خود وارد عمل شوند."



دادستان کل کشور با بیان اینکه کسانی که در صدر اسلام نسبت به مسائل جامعه خود بی تفاوت بوده اند امروز مورد توبیخ وجدانهای بیدار و آگاه قرار می گیرند، تاکید کرد: کسانی که مسئولیت سیاسی می پذیرند و حزب و گروه تشکیل می دهند آرمانهای بلند و مسئولیت های خطیری بر عهده دارند و باید به اندازه توان خود در جهت تحقق این آرمانهای متعالی گام بردارند.



این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات کسانی که مدعی هستند تحزب و تشکل سیاسی در نظام اسلامی معنا ندارد گفت: روح کلی خطبه 216 امام علی (ع) در نهج البلاغه معطوف بر ضرورت شکل گیری احزاب و گروه های سیاسی و تحزب و همفکری در ابعاد مختلف نظام اسلامی و همکاری و تعاون برای اقامه حق است.



وی بر این نکته نیز تاکید کرد که حاکمان در نظام اسلامی صرفا نباید در مسیر تنظیم روابط خود با آحاد جامعه توقع تعریف و تمجید داشته باشند بلکه باید کسانی که حکومت را در امور یاری می دهند مورد توجه قرار دهند و آماده شنیدن حق و اجرای آن به طور کامل باشند.



این گزارش می افزاید: دادستان کل کشور در ادامه برنامه به سئوالات چند تن از دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی پاسخ داد.



دری نجف آبادی در پاسخ به سئوالی در خصوص اعلام دلایل رد صلاحیت ها تصریح کرد: شورای نگهبان باید بر اساس قانون دلایل رد صلاحیت داوطلبان انتخابات را به طور خصوصی و دوستانه به آنها اعلام کند و تحت هیچ عنوانی نباید از قانون عدول کرد.



وی در عین حال خاطر نشان کرد: گاهی اوقات به دلیل پر رنگ شدن بحث های سیاسی مسائل مربوط به بررسی صلاحیت ها که باید در چارچوب قانون عملیاتی شوند تحت شعاع این مباحث قرار می گیرند.



دادستان کل کشور با رد اظهارات یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت مجدد رد صلاحیت شدگان در گذشته تاکید کرد: امکان دارد شورای نگهبان در دوره های گذشته در خصوص صلاحیت فردی اشتباه کرده باشد و به همین دلیل هر کس در هر انتخابات نامزد می شود باید صلاحیت او با ملاک قرار گرفتن حال فعلی او مورد بررسی قرار گیرد.



این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مجمع بر اساس مصوبه قبلی مربوط به صلاحیت ها که به قوت خود باقی است عمل می کند و تکلیف جدیدی به این نهاد واگذار نشده و چنانچه این کار صورت گیرد در شرایط جدید تصمیم جدید نیز اتخاذ خواهد شد.



دری نجف آبادی به عنوان دادستان کل کشور نیز تاکید کرد: دادستانی به عنوان یکی از مراجع چهارگانه استعلام درباره صلاحیت کاندیداهای انتخابات که گزارشی از مراجع ذیربط گرفته و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می کند در چارچوب قانونی به وظایف خود عمل می کند و انتظار این است که شورای نگهبان نیز قانون را در نظر بگیرد.



او در پاسخ به سئوالی در خصوص رد صلاحیت افراد توسط دفاتر نظارتی شورای نگهبان به دلیل نقد سیاست های جاری کشور اظهار داشت: دفاتر نظارتی نباید خلاف شرع و قانون عمل کنند و نباید کسی را به خاطر انتقاد رد صلاحیت کرد اما اگر کسی توسط این دفاتر رد صلاحیت شود کار او پایان نخواهد یافت.



این عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در پایان خاطر نشان کرد: دفاتر نظارتی آغاز کننده روند بررسی صلاحیت ها هستند ولی اجازه ندارند کسی را رد مطلق کنند بلکه گزارش آنها در هیئت مرکزی 5 نفره نظارت مورد ارزیابی قرار می گیرد و حرف آخر را 12 عضو شورای نگهبان می زنند و در حقیقت شورا تعیین کننده است.

دولت عراق در مبارزه با منافقین با جدیت وارد شود

دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: اگر دولت نوری المالکی در باره بحث مقابله با تروریست‌ها و منافقین در عراق با جدیت وارد شوند ما نیز با تمام توان به آنها کمک خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور در حاشیه هجدهمین همایش فصلی خانه احزاب نیز در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیم دادستانی عراق برای مبارزه با گروهگ منافقین و تروریست ها، این اقدام را تصمیمی بسیار موثر در راه ایجاد آرامش و امنیت در عراق خواند.

وی با بیان اینکه ما بخشی از پرونده صدام را به طور جداگانه به دادستانی عراق ارائه کرده ایم، افزود: سایر بخشهای کشور نیز در این خصوص در حال پیگیری هستند تا پرونده های مربوطه را به دادستانی عراق ارائه کنند.

دری نجف آبادی گفت: اگر بدانیم دادستانی عراق در این زمینه با جدیت تمام وارد می شود، از فعالیت بیشتر نیز استقبال می کنیم چون این مسئله امنیت منطقه به خصوص در کشورهای عراق ، لبنان و فلسطین را فراهم خواهد کرد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه جنایات و خطرهای منافقین در منطقه به هیچ وجه قابل اغماض نیست، تصریح کرد: ما برای هرگونه همکاری با دادستانی عراق در زمینه برخورد با گروهک های منافقین و فراهم آوردن عراقی آرام آمادگی داریم .

وی تصریح کرد: در خصوص برخورد با گروهک منافقین و تروریست ها حتما باید همکاری آنان با آمریکایی ها ، القاعده و اسرائیل نیز پیگیری شود .

برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی آماده‌ایم

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص امکان رسیدگی به شکایات رد صلاحیت شده ها در انتخابات مجلس، گفت: اگر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد ما وظیفه داریم پیگیری کنیم اما مستقیم این کار با خود شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: اگر کسی در خصوص رد صلاحیت خود به ما شکایت کند ما نیز مراتب را به مراجع ذی ربط از قبیل دادسراها و دادسرای کارکنان دولت ارجاع می دهیم همانطور که یک مورد از این قبیل شکایت ها را در گذشته شاهد بودیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص حد و مرز نظارت استصوابی در انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: در این زمینه هنوز ما طرحی نداریم اما باید پس از بررسی به جمع بندی کامل در این زمینه رسید و آنگاه در خصوص آن نظر داد.

دری نجف آبادی در خصوص اجرای قانون مادر انتخاباتی نیز گفت: در مجمع تشخیص مصحلت نظام در این خصوص صحبت شده است اما نه با این کیفیت ، چرا که سیاستگذاری های کلان این امر با مجمع نیست.

دادستان کل کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که وزارت کشور و دولت، قانون جامع انتخاباتی را با در نظر گرفتن استاندارد های لازم تهیه کند.