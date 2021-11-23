نشست ستاد قرارگاه امنیت غذایی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست قرارگاه امنیت غذایی با حضور رئیس سازمان ومعاونین و مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و ادرات وابسته، نمایندگان سپاه، صمت، اصناف و تعزیرات حکومتی در محل سازمان جهاد کشاورزی تشکیل جلسه داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان در این نشست گفت: تشکیل و راه اندازی قرارگاه امنیت غذایی، بمنظور صیانت از سفره مردم و آرامش در تأمین و تدارک کالاهای اساسی در اولویت کاری وزارت جهادکشاورزی قرار دارد.

محمد علی نیکبخت تأکید کرد: تشکیل قرارگاه امنیت غذایی فرصتی است تا هر بخشی در راستای وظایف ذاتی دستگاه خود با پایش مشکلات تولید، تأمین، توزیع و نظارت پاسخگو بوده و بموقع نسبت به رفع محدودیت‌ها و موانع اقدام نماید.

وی تصریح کرد: رفع موانع تولید، رصد و کنترل قیمت محصولات کشاورزی، تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مهمترین هدف بخش کشاورزی است که نقشی مهمی در معیشت مردم داردکه توسط این قرارگاه روزانه با حضور مسئولان امر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نیکبخت اظهار داشت: کنترل ضایعات تولید و تغییر الگوی مصرف مواد غذایی می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و کنترل کمبود مواد غذایی داشته باشد.