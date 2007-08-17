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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۲

فراخوان نهمین جشنواره داستان بانه اعلام شد

دبیرخانه دائمی جشنواره داستان بانه طی فراخوانی از نویسندگان و اهل قلم سراسر کشور دعوت کرد تا آثار خود را برای شرکت در این جشنواره ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره داستان بانه از امسال به صورت سراسری  و با حضور عموم نویسندگان کشور برگزار می شود.

کلیه نویسندگان در دو بخش فارسی و کردی، داستان و مقاله با موضوع آزاد با محوریت داستان کوتاه و کودکان 7 الی 14 ساله در بخش ویژه داستان کودکان می توانند آثار خود را تا اول مهرماه واقع در کردستان، بانه، مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی دبیرخانه دائمی جشنواره داستان بانه ارسال کنند.

جشنواره یاد شده از 23 تا 25 آبان 86 در مجتمع فرهنگی هنری بانه از سوی کارگاه داستان انجمن ادبی فرهنگی بانه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر برگزار خواهد شد.

همچنین وب سایت سایت www.banefestival و نشانی الکترونیکی banedastan@yahoo.com یا info@banefestival.com  جهت کسب اطلاعات بیشتر اعلام می شود. 

کد مطلب 535873

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