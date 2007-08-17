عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- استرالیا در قبال فروش اورانیوم به هند، از دهلی نو خواست تا درباره استفاده صلح آمیز از اورانیوم به مقامات استرالیایی تضمین بدهد.

- گروه ضد جنگ انگلیس موسوم به ائتلاف "جنگ را متوقف کنید" در پیامی به نخست وزیر این کشور از وی خواست سیاست خارجی انگلیس را از سیاست خارجی آمریکا جدا کند.

- پس از اعلام مخالفت "احمد نجدت سزر" رئیس جمهور ترکیه با تایید کابینه‌ جدید دولت ترکیه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور، اعلام دولت جدیدش را تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید ترکیه به تاخیر انداخت.

- دو گرگان کره ای آزاد شده از دست طالبان صبح امروز وارد سئول پایتخت کره جنوبی شدند.

- رهبران شش کشور عضو سازمان همکاریهای شانگهای با برگزاری نشست خود در "بیشکک" قدرت خود را در برابر جهان غرب به نمایش گذاشتند.

- آمریکا اعلام کرد که از بازیگران اصلی عرصه سیاست پاکستان خواهد خواست تا با همکاری اسلام آباد، دست به اصلاحات اساسی در این کشور بزنند و در این راه در اولین قدم از "پرویز مشرف" خواسته تا قدرت را با "بی نظیر بوتو" تقسیم کند.

- دور جدید مذاکرات شش جانبه خلع سلاح هسته ای کره شمالی امروز وارد دومین روز خود می شود.