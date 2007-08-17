رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 54 درصد از کل تصادفات حادث شده در ایام تعطیل آخر هفته گذشته خودروهای وانت و سواری دخیل بودند.

وی افزود: با وجود محدودیت موتورسیکلت‌ها در بخش جاده های شمالی کشور و نیز خروجی و ورودی تهران در این ایام ، 7/23 درصد از تصادفات مربوط به موتور سیکلت‌ها بود که در سایر جاده های کشور اتفاق افتاد.

سرهنگ حسین علیشاهی با اشاره به کاهش 5 درصدی تصادفات ناوگان مسافربری و کامیون نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تصریح کرد: با بکارگیری سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) میزان تصادفات این ناوگان از 25 درصد به 5/15 درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار بدست آمده در تصادفات ایام تعطیل هفته گذشته 51 نفر کشته و 432 نفر مجروح شدند.

سرهنگ علیشاهی عامل اصلی تصادفات را انحراف به چپ و تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و گفت: توصیه پلیس به شهروندان این است که به منظور کاهش تصادفات نکات ایمنی را به خوبی مد نظر قراردهند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که قصد مسافرت در ایام تعطیل را دارند باید ضمن آگاهی کامل از مسیر سفربه یاد داشته باشند که مسیر طی شده از مبداء به مقصد نیز جزء سفر است و با کاهش سرعت خود ضمن لذت بردن از طبیعت جاده از خطرات ناشی از سرعت غیر مجاز نیز دوری گزینند.