نقد "خط تیره آیلین" همزمان با انتشار چاپ دوم

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ اول این رمان توسط نشر ققنوس در زمستان 85 وارد بازار کتاب شد که نظر بسیاری از منتقدان و نویسندگان را به خود جلب کرد؛ تا جایی که رمان در نخستین جایزه ادبی سال 86 (روزی روزگاری) به عنوان بهترین رمان سال شناخته شد.

در این نشست که ساعت 17 روز سه شنبه 30 مرداد با حضور نویسنده در نشر ققنوس برگزار می شود ناتاشا امیری، لادن نیکنام و الهام یکتا به بررسی "خط تیره آیلین" می پردازند.

تالار نشر ققنوس در خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)، کوچه مبین، شماره 233 واقع است.