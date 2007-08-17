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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۳۳

نقد "خط تیره آیلین" همزمان با انتشار چاپ دوم

نقد "خط تیره آیلین" همزمان با انتشار چاپ دوم

همزمان با انتشار چاپ دوم رمان "خط تیره آیلین" نوشته ماه منیر کهباسی، منتقدان و نویسندگان درباره این کتاب به گفتگو می نشینند.

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ اول این رمان توسط نشر ققنوس در زمستان 85 وارد بازار کتاب شد که نظر بسیاری از منتقدان و نویسندگان را به خود جلب کرد؛ تا جایی که رمان در نخستین جایزه ادبی سال 86 (روزی روزگاری) به عنوان بهترین رمان سال شناخته شد.

در این نشست که ساعت 17 روز سه شنبه 30 مرداد با حضور نویسنده در نشر ققنوس برگزار می شود ناتاشا امیری، لادن نیکنام و الهام یکتا به بررسی "خط تیره آیلین" می پردازند.

تالار نشر ققنوس در خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)، کوچه مبین، شماره 233 واقع است.

ماه منیر کهباسی پیش از این، رمان "اوج پرواز"، مجموعه داستان "یک کلاه بهار نارنج"، داستان بلند "مهربانم سلام" و مجموعه "با تو باید دروغگو باشم" را منتشر کرده بود.

کد مطلب 535889

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