به گزارش مهر، مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی ایرانیان عصر دیروز همزمان با 9 استان دیگر در کرمان آغاز شد.
مشعل این المپیاد عصر دیروز توسط چهار ورزشکار از گلزار شهدای کرمان به محل برگزاری این رقابتها منتقل شد و طی مراسمی با حضور مسئولین مشعل المپیاد ایرانیان در کرمان روشن شد.
استان کرمان 221 ورزشکار در 22 رشته ورزشی شرکت دارند که همزمان با مراسم افتتاحیه به استان های محل برگزاری این رقابتها اعزام خواهند شد .
سهم استان کرمان از رقابت های المپیاد ایرانیان سه رشته ورزشی دوچرخه سواری ، موی تای و تیرو کمان است که از 31 مرداد ما تا 12 شهریور ماه برگزار خواهد شد .
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