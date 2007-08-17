  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۲

مشعل المپیاد ایرانیان در کرمان روشن شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی ایرانیان عصر دیروز همزمان با 9 استان دیگر در کرمان آغاز شد.

به گزارش مهر، مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی ایرانیان عصر دیروز همزمان با 9 استان دیگر در کرمان آغاز شد.

مشعل این المپیاد عصر دیروز توسط چهار ورزشکار از گلزار شهدای کرمان به محل برگزاری این رقابتها منتقل شد و طی مراسمی با حضور مسئولین مشعل المپیاد ایرانیان در کرمان روشن شد.

استان کرمان 221 ورزشکار در 22 رشته ورزشی  شرکت دارند که همزمان با مراسم افتتاحیه به استان های محل برگزاری این رقابتها اعزام خواهند شد .

سهم استان کرمان از رقابت های المپیاد ایرانیان سه رشته ورزشی دوچرخه سواری ، موی تای و تیرو کمان است که از 31 مرداد ما تا 12 شهریور ماه برگزار خواهد شد .

کد مطلب 535892

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها