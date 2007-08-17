به گزارش مهر، مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی ایرانیان عصر دیروز همزمان با 9 استان دیگر در کرمان آغاز شد.

مشعل این المپیاد عصر دیروز توسط چهار ورزشکار از گلزار شهدای کرمان به محل برگزاری این رقابتها منتقل شد و طی مراسمی با حضور مسئولین مشعل المپیاد ایرانیان در کرمان روشن شد .

استان کرمان 221 ورزشکار در 22 رشته ورزشی شرکت دارند که همزمان با مراسم افتتاحیه به استان های محل برگزاری این رقابتها اعزام خواهند شد .