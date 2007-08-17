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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

با تصویب فرمانده کل قوا؛

نشان درجه دو فتح به خانواده شهید پورعبدی اعطا می‌شود

نشان درجه دو فتح به خانواده شهید پورعبدی اعطا می‌شود

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد: در پی موافقت رهبر معظم انقلاب"، فردا در مراسمی، نشان درجه دو فتح" به خانواده شهید "پورعبدی" مربی آموزش و تخریب اعطا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار افشار با اعلام این مطلب، اظهار داشت: سرهنگ پاسدار حسن پورعبدی مسئول مهندسی مرکز آموزش شهید تجلایی در تاریخ 3/9/84 در حین آموزش، برای جلوگیری از احتمال مجروح و یا کشته شدن تعداد زیادی از کارکنان آموزشی بر اثر پرتاب ناموفق نارنجک توسط یک نفر از برادران، با اقدامی شجاعانه خود را روی نارنجک انداخته و به فوزعظیم شهادت نایل می گردد .

وی افزود: نامبرده در تاریخ 5/5/61 وارد سپاه شده و در مرکز آموزشی سید الشهداء و شهید تجلایی به عنوان مربی آموزشی و تخریب مشغول خدمت بوده است .

به گفته سردار افشار، قرار است نشان درجه دو فتح فردا شنبه 27 مرداد طی مراسمی از سوی سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به خانواده آن شهید اعطاء گردد .

کد مطلب 535897

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