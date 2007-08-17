به گزارش خبرگزاری مهر، سردار افشار با اعلام این مطلب، اظهار داشت: سرهنگ پاسدار حسن پورعبدی مسئول مهندسی مرکز آموزش شهید تجلایی در تاریخ 3/9/84 در حین آموزش، برای جلوگیری از احتمال مجروح و یا کشته شدن تعداد زیادی از کارکنان آموزشی بر اثر پرتاب ناموفق نارنجک توسط یک نفر از برادران، با اقدامی شجاعانه خود را روی نارنجک انداخته و به فوزعظیم شهادت نایل می گردد .

وی افزود: نامبرده در تاریخ 5/5/61 وارد سپاه شده و در مرکز آموزشی سید الشهداء و شهید تجلایی به عنوان مربی آموزشی و تخریب مشغول خدمت بوده است .

به گفته سردار افشار، قرار است نشان درجه دو فتح فردا شنبه 27 مرداد طی مراسمی از سوی سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به خانواده آن شهید اعطاء گردد .