برنده نهايي تنش ها، دشمنان مشترك همه ملت ايران خواهند بود

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه آمده است: به آن دسته از شايعه پردازان و قلم بدستاني كه در آشفته بازار فتنه و تباهي در پي اغراض پست گروهي خود سعي در متهم كردن مخالفان خود دارند، ضمن توصيه به رعايت انصاف و تقوا، هشدار مي دهيم، با فرو نشستن غبار فتنه عمل آنها به جز رسوايي و برانگيختن خشم و نفرت بيشتر حاصلي در برنخواهد داشت.

اين بيانيه مي افزايد: اين روزها تكرار مجدد خشم و كينه بي پرده و پايان ناپذير سران كفر جهاني عليه كانون انقلاب اسلامي در جهان و مردم مسلمان ايران در پوشش فتنه هاي كور و رنگ باخته است كه فضاي برخي مراكز دانشجويي را تيره و تار ساخته است.

در بيانيه انصارحزب الله آمده است: در فضاي غبارآلود بيش از همه بازار شايعه پردازان منافق و بزدلان ترسويي كه هرگز شهامت رودررويي آشكار با حق و حق مداران را ندارند، بيش از پيش داغ است و به تمناي استمرار زندگي انگلي خود بر موج فتنه ها سوار شده اند.

انصار حزب الله در بيانيه خود با تاكيد مجدد بر ميثاق خونين و جاودان خود با آرمانهاي انقلاب اسلامي خاطرنشان كرده است: ما با اعلام آمادگي كامل خود براي جانشفاني بي دريغ، از هرگونه اقدامي كه موجب آزار و هتك حرمت و تعرض به ديگران باشد برائت جسته و مرتكبين آن را از هر دسته و گروهي كه باشند محكوم و خواستار محاكمه و مجازات عاملان فتنه و آشوب مي باشيم.

در پايان اين بيانيه ضمن رد هرگونه عمل خشونت بار و برائت از تنش و درگيري ميان برادران مسلمان بر خويشتنداري و مدارا و متانت دعوت شده است.

