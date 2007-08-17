المپیاد شاهراهی برای قهرمانی ورزشکاران ایران در آسیا و جهان گشوده است

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پنجشنبه شب در جوار دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، مهندس محمدعلی آبادی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه پربرکت شعبان ازعمل نمودن دولت نهم به وظایف خویش در قبال جوانان برومند ایرانی اظهار خشنودی کرد و افزود : من امیدوارم که تا پایان راه، همراه ، همدل و همصدا با شما ، ایرانی دیگر و سرزمینی سرافراز را آبادتر ساخته و سامان بدهیم.

وی از توجه ویژه و نگاه بلند نظرانه رئیس جمهوری به جامعه جوان کشورمان قدردانی کرد و گفت: از رئیس جمهوری به خاطرنگاه خاص به تمامی اموری که به مسایل جوانان ودغدغه های آنها ختم می شود، کمال تشکر را داریم. ایشان همواره مشکلات مربوط به قشرجوان را در موضوعاتی همچون ازدواج، اشتغال و ورزش با دقت دنبال می کنند و عنایت ویژه ای به اجابت خواسته های آنها دارند.

رئیس سازمان تربیت بدنی وظیفه نظام و دولت را گشودن راهها و ایجاد انگیزه ها برای جوانان ورزشکار برشمرد و تصریح کرد: امروز سازمان تربیت بدنی با اتکاء به توان خویش سعی کرده که همه راهها را در جهت اوج گیری شما آماده سازد و این کار را در بخش زیرساخت ها، تأمین منابع مالی و به کارگیری بهترین مربیان به منصه ظهور رسانده است. سازمان تربیت بدنی با تصمیم بلند، مقتدر و محکم و با بهره گیری از تمامی یاران ورزش ، قهرمانان ، پیشکسوتان ، رؤسای فدراسیونها و دست اندرکاران امر، عزم خویش را در جهت عرضه و اثبات ورزش ایران به شکلی جدید به آسیا و جهان ، جزم کرده است. المپیاد ورزشی ایرانیان به این منظور پا گرفته تا از هر گوشه ایران راه و دریچه ای به سمت و سوی قهرمانی باز شود . امروز المپیاد ، شاهراهی برای توسعه ورزش و قهرمانی ورزشکاران ما در آسیا و جهان گشوده است . دراین عرصه، همه چیز به همت شما جوانان ایران زمین بستگی دارد و باید توانایی خود را به همگان نشان دهید.

مهندس علی آبادی با اعلام حمایت قاطع از اهداف بلند مرتبه در راه نیل به دستاوردهای مهم در ورزش کشور، تصریح کرد: تا روزی که درحضورجوانان کشور افتخار خدمت رسانی داشته باشیم ، قدمی از حمایت، توسعه و وسعت بخشیدن به ورزش عقب نخواهیم گذاشت و قصد داریم در این راه بهانه هایی از قبیل دوری راه ،عدم امکانات و نبودن فضایی برای رشد و ترقی را بزداییم. می خواهم به جوانمرد کردستانی، قهرمان خوزستانی و همچنین تمامی ورزشکاران در شمال و جنوب و شرق ایران اعلام کنم که دولت، سازمان تربیت بدنی ، فدراسیونها و همه امکانات کشوردرخدمت شما قرارگرفته تا مسیر قهرمانی را در یابید، بشناسید و به سوی آن حرکت کنید. مسیری که غرورهای شکسته را احیا می کند و پرچم سه رنگ ایران را به اهتراز در می آورد و سرود ایران را در هر جای جهان طنین انداز می کند.

وی خطاب به ورزشکاران حاضر درمراسم گفت: دست خود را برای یاری یکایک شما دراز کرده ایم و صمیمانه می گوییم که هر کس برای اعتلای ورزش ایران گام بردارد ، تمامی امکانات و تجهیزات ورزش در اختیار اوست . امروز به یاری خداوند نخستین المپیاد ایرانیان را آغاز می کنیم و در سالهای آتی با شکوه هرچه تمام تر این المپیاد را برگزار خواهیم کرد و مطمئناً از قلب این مسابقات ورزشکاران و جوانان دلیر ایرانی در رقابتهای جهانی صاحب موفقیت های بزرگی می شوند که در رسانه های دنیا بازتاب خواهد داشت. بیش از 14 هزار ورزشکار در المپیاد با هم رقابت می کنند تا بهترین ها به تیم های ملی تحویل داده شوند و امیدوارم این شروعی ارزشمند برای المپیاد باشد.