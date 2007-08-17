افزایش دمای منظومه شمسی به دلیل تغییر تشعشات خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، لوری فنتون، محقق ناسا ضمن اعلام این خبر توضیح داد:" سیارات و اقمار دیگر هم روبه گرم شدن هستند، برای مثال دمای مریخ تنها در مدت 20 سال 6/0 سانتی گراد افزایش داشته است. این درحالی است که دمای زمین در مدت 150 سال 7/0 درجه سانتی گراد با افزایش مواجه بوده است."

نتایج بررسی های این محقق که در مجله نیچر منتشر شده است، نشان می دهد که دلیل اصلی افزایش جهانی دما، تغییرات تشعشات خورشیدی است که علاوه بر گرم شدن بیش از حد زمین موجب افزایش دمای سایر سیارات این منظومه نیز شده است.

براساس این تحقیقات، پس از زمین و مریخ، مشتری بالاترین میزان تغییرات دمایی را نشان داده است به طوری که در سال 1939 سه توفان موسمی بزرگ در قطر هزار کیلومتر از ویژگی های اتمسفر این سیاره بود. این درحالی است که دمای این سیاره در سال 2000 روبه سردی گذاشت اما در سالهای اخیر یک موج گرمای جدید در اتمسفر این سیاره مشاهد شده است.

فلیبپ مارکوس از دانشگاه کالیفرنیا، یک مدل اتمسفری از سیاره مشتری را ارائه کرده است که براساس آن می توان تغییرات دمایی در یک سیکل 70 سال را در این سیاره پیش بینی کرد. این مدل نشان می دهد که در مدت این سیکل دمای سیاره مشتری تا 10 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

بنابراین گزارش، علاوه بر سیارات، قمرهای حاضر در منظومه شمسی نیز با تغییرات دمایی مواجه هستند به طوری که تصاویری که تلسکوپ فضایی هابل از "تریتون"، قمر سیاره نپتون تهیه کرده است، نشان می دهد که در مدت 15 سال این قمر با یک افزایش دمایی 2 درجه سانتی گراد در سطح خود مواجه بوده است.

همچنین دانشمندان "ام آی تی" با بررسی سیاره پلوتون که در مرز منظومه شمسی قرار دارد، نیز کشف کردند که در مدت 14 سال 9/1 درجه سانتی گراد به دمای این سیاره افزوده شده است.

این دانشمندان بی هیچ تردیدی تغییرات تشعشعات خورشیدی را دلیل این گرمای منظومه ای می دانند، باوجود این تاکنون موفق نشده اند دلیل محکمی برای علت این تغییرات خورشیدی ارائه کنند.