سپاه خراسان شمالی از ۲۰۰ طرح فناورانه حمایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی محمدزاده پیش از ظهر سه شنبه در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره جهادگران علم و فناوری خراسان شمالی با اشاره به اینکه یکی از مأموریت‌های معاونت علمی سپاه حمایت از مبتکران و مخترعان بسیجی است، اظهار داشت: در این راستا بیش از ۲۰۰ طرح فناورانه مورد حمایت و حدود ۲۰ طرح نیز به مرحله تجاری سازی رسیده است.

معاون علمی و پژوهشی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تصریح کرد: یکی دیگر از مأموریت‌های مجموعه علمی و پژوهشی تولید محتوا، گفتمان سازی و ترویج علم و فناور است که بیش از ۱۵ رویداد فناورانه در مجموعه ساختار بسیج علمی و پژوهشی در استان، نواحی و سازمان‌های قشری برگزار شده است.

وی افزود: تقویت بنیه علمی بسیجیان و توانمندسازی علمی و تخصصی آنان با برگزاری بیش از ۲۰۰ کلاس تقویتی و کارگاه آموزشی در حوزه‌های کشاورزی، کسب و کار و مشاغل خانگی بوده است.

محمدزاده گفت: از اقداماتی که برای جشنواره جهادگران صورت گرفته می‌توان به فعال سازی دبیرخانه ستاد جشنواره، برگزاری سلسله جلسات قرارگاه علمی با حضور سازمان‌های اقشاری و معاونت پژوهشی دانشگاه‌ها و برگزاری پیش رویدادهای جشنواره در هشت شهرستان، افتتاح چهار مرکز رشد و نوآوری در شهرستان‌های شیروان، اسفراین، جاجرم و فاروج اشاره داشت.

وی با بیان اینکه در اختتامیه جشنواره از ۱۲ طرح برتر تقدیر به عمل می‌آید، بیان داشت: ۱۵۱ طرح در ۲ بخش فردی و گروهی توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شد که از این تعداد ۴۵ طرح گروهی و ۱۰۶ طرح فردی بوده است.