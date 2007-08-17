سهم خواهی های سیاسی نتیجه فاصله گرفتن از فرهنگ شهادت است / عزت و اقتدار امروز نظام ما مدیون خون شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف عصر روز گذشته با حضور در مراسم یادواره شهدای شهرک های گلدسته و فیروز بهرام با بیان این مطلب افزود : فرهنگ شهادت ، فرهنگ گمنامی ، از خود گذشتگی و فرهنگ دوری از منیت ها و خودکامگی هاست و عزت ، افتخار ، انسانیت ، شجاعت ، سربلندی و حیات را به همراه دارد .

وی ترویج فرهنگ شهادت را وظیفه همه دلسوزان نظام ، ولایت و شهدا دانست و گفت : البته کسانی می توانند این کار را انجام دهند که خود به این موضوع اعتقاد داشته باشند و در تمام ابعاد زندگی خود به آن توجه کنند .

به گفته قالیباف امروز اگر در عرصه سیاست اخلاق را رعایت نکنیم ، از خود گذشتگی نکنیم و بدنبال سهم خواهی ها باشیم ، از فرهنگ شهادت فاصله گرفته ایم .

وی افزود : همچنین اگر امروز در عرصه مدیریتی کارآمد نباشیم و نتوانیم کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم باز هم از فرهنگ شهادت دور شده ایم .

شهردار تهران با بیان اینکه تنها راه رستگاری ما گسترش فرهنگ شهادت در همه شئونات زندگی است ، گفت : در این فرهنگ که نشات گرفته از فرهنگ عاشوراست ، دورویی ، نفاق ، ریا ، منیت و دروغ جایی ندارد ، لذا همه ما مکلفیم با اخوت ، برادری ، محبت ، گذشت و صبر در راستای ترویج فرهنگ شهادت تلاش کنیم .

وی سپس به نقش شهدا در آرامش و زندگی امروز ما اشاره کرد و گفت : از هر منظری که امروز به اطراف خود نگاه کنیم متوجه می شویم که انقلاب ما ، عزت ما و اقتدار امروز نظام ما بدون شک مدیون خون شهداست .

به گفته قالیباف هرکسی حتی اگر انقلابی نباشد ولی کمی انصاف داشته باشد در می یابد که زندگی ، آرامش و ترقی مادی و معنوی خود را مدیون شهداست .