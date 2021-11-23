تریبون نماز جمعه مکانی برای بیان مطالبات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه امام‌جمعه جاجرم، با اشاره به جایگاه و رسالت ائمه جمعه، اظهار داشت: مردم و مسئولان به تریبون نماز جمعه به‌عنوان مکانی امن برای بیان مطالبه و خواسته‌هایشان می‌نگرند و امام‌جمعه نیز باید به این مطالبه‌ها به‌صورت کارشناسی و منطقی پاسخ دهد.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه جایگاه امامت جمعه شخصی نیست، گفت: این جایگاه منتسب به ولی‌فقیه و امام جامعه اسلامی است؛ چراکه مشروعیت تمام احکام نظام با امامت ولایت سنجیده می‌شود و زندگی مردم و مسئولان بدون این شاخصه مشروعیت ندارد.

وی افزود: امام‌جمعه جایگاه معنوی و پدرانه دارد و گاهی لازم است در این جایگاه تذکراتی هم به برخی از جریان‌ها و مسئولان بدهد که این نقدها جناحی و جریانی نیست بلکه تنها از روی دلسوزی می‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری اضافه کرد: تذکرات و نقدهای امامان جمعه نوعی بیدارباش است؛ زیرا امامان جمعه منتسب به هیچ حزب و گروهی نبوده و نسبت به همه احساس مسئولیت می‌کنند.

امام‌جمعه بجنورد ادامه داد: زمانی که بخشی از جامعه با مشکلی مواجه می‌شود باید تذکر داد و مسئولان نیز باید این تذکر را با جان و دل بخرند و در راستای حل مشکلات و برطرف کردن نیازهای مردم گام بردارند.

وی با بیان اینکه امامان جمعه باید اشراف کاملی به مسائل حوزه جغرافیایی خود داشته باشد، افزود: هر مسئولی تنها به حوزه کاری خود رسیدگی می‌کند؛ ولی گستردگی فعالیت امامان جمعه فراتر از یک نهاد و دستگاه دولتی است؛ ازاین‌رو امام‌جمعه باید تمامی مسائل ریز و درشت منطقه را بررسی و نظارت کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در ادامه با اشاره به جایگاه و اهمیت نماز جمعه و خطبه‌های عبادی سیاسی، اظهار داشت: خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی نیست؛ بلکه دارایی آئین و اصول تربیتی خاص است که باید با دقت و متفاوت از سخنرانی بیان شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری تصریح کرد: نماز جمعه تریبون انقلاب، ولایت دین و امامت است و باید حرف‌های نظام را از نماز جمعه شنید.

وی بر حضور پرشور مردم در نماز جمعه تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام شود که مردم نسبت به این جایگاه عبادی و سیاسی احساس تکلیف کرده و در نماز جمعه حضور پرشوری داشته باشند.