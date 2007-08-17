تازه ترین کتاب برژینسکی در ایران منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب « انتخاب؛ سلطه یا رهبری » نوشته زیبگینو برژینسکی با ترجمه امیرحسین نوروزی در 304 صفحه، شمارگان 1650 نسخه در قطع رقعی و با بهای 4000 تومان به زودی از سوی نشر نی وارد پیشخوان کتابفروشی ها می شود.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: نقش ایالات متحده در قرن بیست و یکم چیست و آمریکا چگونه می تواند آن را ایفا کند؟ معضلات آمریکا در ایفای این نقش چیست؟ آیا ایالات کتحده می تواند از نقش جهانی خود دست بکشد؟ هدف غایی این نقش چیست؟ متحد استراتژیک آمریکا در این راه کیست؟ چگونه می توان میان امنیت ملی ، دموکراسی ، جهانی شدن ، فرهنگ جهانی و هژمونی تعادل برقرار کرد؟... پرسش هایی از این دست پرسش هایی به ظاهر ساده اند که برژینسکی در این کتاب با توجه به جهان بینی خود - که البته یک جهان بینی ریشه داد آمریکایی است - در آنها غور می کند و در راه پاسخ به آنها ظزایف فراوانی را پیش رو می نهد.

از دیگر کتاب های در دست انتشار نشر نی به کتاب « اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی » نوشته مشترک استیون لویت و استیون دابنر اشاره کرد. این کتاب با ترجمه سعید مشیری در 272 صفحه، شمارگان 1100 نسخه ، قطع رقعی و با بهای 4500 منتشر می شود.

چگونه می توان برخی رفتارهای شخصی و اجتماعی را با ابزارهای اقتصادی تجزیه و تحلیل کرد؟ آیا اقتصاد برای مشکلاتی مانند تجاوز به حقوق دیگران ، تقلب ، رانندگی عجیب و غریب ، پارتی بازی و... که متاسفانه در جامعه امروزی ما تقریبا فراگیر شده اند توضیح و راه حل مناسبی دارد؟

کتاب حاضر هرچند که از داده های جوامعی مانند امریکا و ژاپن استفاده کرده است ولی می تواند الگوی مناسبی برای چنین مطالعاتی در سایر جوامع باشد.

لویت و همکارش موضوعات مورد بررسی کتاب را از حالت مقاله های فشرده و تکنیکی کمجله های علمی و دانشگاهی خارج کرده و آنها را با اشتفاده از شیوه نگارش داستانی ارائه داده اند به طوری که کتاب در عین اینکه برای پژوهشگران ، اساتید و دانشجویان کاربرد دارد برای مخاطبان عام نیز قابل استفاده است.