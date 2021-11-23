سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری در حکمی «محمد مهدی کاظمی» را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با عنایت به مراتب شایستگی تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی منصوب می‌شویم.

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و سرلوحه قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در امور مشروحه زیر اهتمام لازم را به عمل آورید:

مدیریت بهینه منابع به ویژه منابع انسانی با بهره‌گیری از از توان حداکثری نیروهای باتجربه ارزشی و دغدغه مند؛ اهتمام به امر مهم آموزش و ارتقا سطح دانش همکاران محترم و توانمندسازی پرسنل گرامی، نظارت بر اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های اداری- مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی، اهتمام به تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی و همچنین نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده، اجرای ارزشیابی نوبه‌ای کارمندان با تاکید بر ارزیابی و مدیریت عملکرد وضعیت نیروی انسانی بر اساس شاخص‌های مصوب، مطالعه، بررسی و بکارگیری روش‌های نوین در زمینه فناوری اطلاعات و ارائه طرح‌های جدید به منظور ارتقا سطح کارایی واحدهای استانداری، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه جامع ارتقا سطح معیشت و رفاه کارکنان محترم استانداری و واحدهای تابعه، توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم‌های کاربردی فناوری اطلاعات، اتخاذ تدابیر لازم در خصوص تحقق کامل دولت الکترونیک و برنامه ریزی جهت فراهم نمودن زمینه نوسازی و تحول اداری.

امید است با استعانت از درگاه ایزد منان در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در عمل به وظایف محوله موفق و موید باشید.



