ایران آماده گسترش همکاری‌ با شانگهای است/ سامانه موشکی آمریکا تهدیدی برای تمام آسیا است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قرقیزستان، رئیس جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه در هفتمین دوره اجلاس شانگهای که در حال حاضر در کشور قرقیزستان در حال برگزاری است ، در سخنانی اظهار داشت: در فاصله یک سال از نشست قبلی با فرصت ها، حوادث و چالش های مهمی مواجه بوده ایم، کشورهای عضو همچنان پیشرفت های مهمی در بخش اقتصاد، صنعت، تولید و فن آوری های جدید و سرمایه گذاری دسترسی به منابع عظیم مالی داشته اند که این امر فرصت های خوبی را در اختیار سازمان برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سرمایه گذاری در وجوه مختلف قرار داده است، همچنین امکان همکاری های فی ما بین اعضا را افزایش داده است.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه کشف منابع جدید انرژی و توسعه سرمایه گذاری ها در این بخش روز افزون بوده است، افزود: مصرف انرژی در کشورهای عضو و در همه جهان رو به افزایش است و حضور کشورهای مصرف کننده و تولید کننده انرژی در سازمان همکاری های شانگهای زمینه مناسبی را جهت همکاری در موضوع انرژی فراروی سازمان قرار داده است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در اجلاس سال گذشته پیشنهاد کردم جهت بررسی راههای بهتر همکاری در اقتصاد، استخراج، انتقال و تبدیل انرژی و سرمایه گذاری های مشترک و مناسب تر، نشست وزیران نفت و گاز کشورهای عضو و ناظر برگزار شود.

وی گفت: امروز اعلام می کنم که ایران آمادگی دارد میزبان این نشست مشترک باشد.

احمدی نژاد که در هفتمین دوره اجلاس روسای شانگهای سخن می گفت، افزود: این سازمان می تواند در زمینه حمل ونقل، ترانزیت کالا، ایجاد تسهیلات گمرکی و مناطق آزاد تجاری قدم های مفید و بلندی را بردارد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ما شاهد توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری بوده ایم. گسترش این همکاری ها به همکاری های فرهنگی، سیاسی و امنیتی نیز در حال وقوع است و می تواند علاوه بر تحکیم صلح و آرامش در منطقه نقش موثری در تقویت صلح و ثبات جهانی داشته باشد و مانع از تهدید نظام سلطه جهانی و مداخلات غیر قانونی و زورمدانه آن شود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در یک سال اخیر متاسفانه مردم جهان شاهد ادامه اشغالگری ها در نقاطی از جهان بوده اند، تجاوزات و حملات جدیدی به سرزمین ومنافع کشورها با قصد اشغال و تحمیل نقشه جدید سیاسی در خاورمیانه اتفاق افتاد هر چند این حملات با ناکامی مواجه شد اما مردم این مناطق درد و رنج زیادی را تحمل کرده اند.

وی با بیان اینکه تهدید یکی از قدرتهای زورگو با اعلام قصد تاسیس سایت جدید موشکی در مناطقی از جهان ادامه یافته ، گفت: اهداف پیش بینی شده فراتر از تهدید یک کشور است بلکه بخش مهمی از قاره و کشورهای عضو سازمان را تهدید می کند.

احمدی نژاد گفت: متاسفیم که در جهان امروز هنوز بعضی دولت ها با زبان زور و تهدید صحبت می کنند. در حالیکه جهان امروز بیش از هر چیز نیازمند صلح و ثبات و امنیت است و صلح و امنیت در پایه عدالت و معنویت و حفظ کرامت انسانی و عشق و محبت تامین می شود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران خطاب به حاضرین گفت: نگاه عادلانه و احترام آمیز به همه ملت ها و رفع بی عدالتی و تبعیض از عناصر مهم استمرار صلح و ثبات منطقه ای و جهانی است.

وی اظهار داشت: سازمان شانگهای با در برگرفتن نزدیک به نیمی از مردم جهان با فرهنگ های غنی، استعداد و توانمندی های زیاد، گوناگون و همچنین بهره مندی از ویژگی های اخلاقی و رفتاری برجسته ای نظیر انسان دوستی، مهمان نوازی، محبت و راست گویی می تواند مانع از زورگویی ها و تهدید ها و تجاوزات می شود و پرچمدار صلح و دوستی در جهان باشند.

رئیس جمهوری گفت: به این منظور ایجاد انسجام در سیاست های منطقه ای و جهانی لازم است، انسجام در سیاست ها کمک می کند که با سازمان های توزیع کننده مواد مخدر با راهزنی های دریایی، جنایات سازمان یافته و تروریسم برخوردهای مناسبی صورت پذیرد.

احمدی نژاد خطاب به حاضرین گفت: بنده مجددا تاکید می کنم که جمهوری اسلامی ایران با توجه به جایگاه ژئوپلوتیک و ژئواکونومیک، خود در منطقه به ویژه با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود برای گسترش همکاری ها با سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو آمادگی دارد و امیدوار است شاهد توفیقات روز افزون سازمان و اعضای آن در تحقق اهداف باشد.

وی در پایان ضمن اعلام خرسندی برای حضور خود در دومین جمع روسای جمهوری و مقامات عالیرتبه کشورهای عضو و ناظر سازمان شانگهای در شهر بیشکک از میهمان نوازی گرم و صمیمانه باقی اف رئیس جمهور قزقیزستان تشکر کرد.