نوجوانان کشورمان برای صدرنشینی به مصاف کوبا می روند

به گزارش خبرنگارمهر، نوجوانان کشورمان بامداد امروز با شکست لهستان به دومین پیروزی خود دست پیدا کرده و به تنهایی درصدرجدول گروه چهارم قرارگرفتند. این پیروزی صعود تیم ملی کشورمان را به دور دوم قطعی ساخت و دیدار فردا با کوبا تنها برای صدرنشینی برای تیم ملی کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است.

کوبا دو بازی قبلی خود را به پورتریکو و لهستان واگذار کرده است. دو تیمی که برابرایران بازنده از زمین خارج شده اند. مربیان تیم ملی که هر دو بازی کوبا را آنالیز کرده اند به خوبی راه شکست این تیم را می دانند. تیم ملی جوانان در مراکش به کوبا باخته است و نوجوانان درصدد انتقام گرفتن آن شکست نیز هستند.

در این گروه لهستان و پورتریکوبرای گرفتن جواز صعود برابر هم قرار خواهند گرفت. برنامه کامل روز سوم:

* تونس - بلغارستان

*مکزیک - هند

*مصر - آلمان

*برزیل - فرانسه

*آرژانتین – چین

*روسیه - امریکا

*پورتریکو- لهستان

* ایران- کوبا