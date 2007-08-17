گردهمایی باشکوه پاسداران تهرانی و خانواده های آنها برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشن که از سوی سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار شد ، بیش از 13 هزار نفر از پاسداران تهرانی و خانواده هایشان گردهم آمدند .

در جشن بزرگ ثارالله که با هدف سپاس و قدردانی از زحمات پاسداران و بزرگداشت میلاد امام حسین(ع) برگزار شده بود ، برنامه های متنوعی از جمله سرود ، مداحی ، تئاتر پیرامید ، حرکات نمایشی فوتبال و والیبال و ... اجرا شد .

شایان ذکر است در جشن بزرگ ثارالله تعدادی از خانواده های مبارزان لبنانی نیز حضور داشتند و یک گروه سرود از کشور لبنان با خواندن نواهای حماسی یاد و خاطره شهدای حزب الله لبنان را در فضای سالن 12 هزار نفری آزادی زنده کردند .

در این مراسم دانش آموزان شهرداری های مناطق 19 و 17 نیز به همراه موسیقی هایی که یادآور حماسه آفرینی های پاسداران انقلاب اسلامی بود ، با لباس های سبز رنگ و حرکات موزون و هماهنگ صحنه های زیبایی را خلق کردند .

همچنین دانش آموزان منطقه 22 در این جشن با شکوه با قطعات پازل چهره امام خمینی (ره) ، مقام معظم رهبری ، سید حسن نصرالله ، پرچم ایران و پرچم حزب الله لبنان را در مقابل جایگاه ترسیم کردند .

مولودی خوانی ، تئاتر و حرکات نمایشی فوتبال و والیبال نیز از دیگر برنامه هایی بود که شب گذشته در حضور شهردار تهران، فرمانده بسیج تهران ، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی و معاون اجتماعی شهرداری تهران در سالن 12 هزار نفری آزادی اجرا شد.

شایان ذکر است شهردار تهران در جشن ثارالله از 2 پسر و همسر شهید " محمد رانی" رزمنده نبرد 33 روزه لبنان با لوح تقدیری و هدیه ای از سوی تعاونی اعتباری شهر قدردانی کرد و و یاد و خاطره این شهید را ارج نهاد.

محمد یزدک ، شیخ صفی الدین و محمد علوی نیز از دیگر نیروهای حزب الله بودند که شب گذشته از سوی شهرداری تهران مورد تقدیر قرار گرفتند .

همچنین در این مراسم از تعدادی از نیروهای لشکرهای 10 سیدالشهدا (ع) و 27 محمد رسول الله قدردانی شد .

بر اساس این گزارش 150 نفر از خانواده های پاسداران شهر تهران نیز در جشن ثارالله به قید قرعه برنده جوایزی شدند .