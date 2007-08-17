سه ایرانی در جمع بهترینها / میزبان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دو پیروزی ارزشمند تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان برابر پورتریکو و لهستان باعت شد 3 عضو این تیم درمیان بهترین نفرات پست های مختلف این دوره از رقابتها قرار بگیرند.

برهمین اساس مجتبی شبان و مجتبی غیاسی در جمع امتیازآورترین نفرات عناوین اول و دوم را دراختیار دارند. در این قسمت "اروین نگاپت" از فرانسه سوم است. همچنین علیرضا جدیدی درجمع بهترین مدافعان بالاترازنمایندگان فرانسه و آلمام درصدرقرار دارد. صمن اینکه گل محمد سخاوی لیبروی تیم ملی کشورمان بعد از نمایندگان آمریکا و چین در رده دوم بهترین لبیروها قرار دارد.

اشکان درخشان پاسورتیم ملی کشورمان دربین پاسورها بعد از پاسورهای آرژانتین ، بلغارستان ، آمریکا و چین درمکان پنجم قرار دارد.

شکست میزبان درخانه

در آخرین بازیهای روز دوم رقابتهای نوجوانان جهان تونس و پورتریکو حریفان خود را شکست دادند.

تونس که دربازی نخست برابر هند به میدان نرفته بود در بازی دوم مقابل مکزیک میزبان رقابتها بازی کرد و 3 بر2 پیروز از میدان خارج شد. میزبان رقابتها ی نوجوانان جهان که در بازی نخست بازی را به بلغارستان واگذار کرده بود گیم های دوم و چهارم را با نتایج 26 بر24 و 25 بر21 به سود خود خاتمه داد و گیم های اول ، سوم و پنجم را 23 بر25 ، 23 بر25 و 11 بر15 به حریف خود تونس واگذار کرد.

همچنین پورتریکو برابر کوبا 3 بر2 پیروز از زمین خارج شد. پورتریکو که در روز اول در گیم پنجم به بازی را به ایران واگذار کرده بود پس از آنکه دو گیم نخست را با نتایج 17 بر25 و 20 بر25 به کوبا واگذار کرد در سه گیم بعدی با نتایج 26 بر24 ، 25 بر19 و 15 بر13 پیروز از زمین خارج شدند تا همچنیان شانس صعود داشته باشند.