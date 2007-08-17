رمان نویس برنده کنگور به عنوان سفیر فرانسه انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور فرانسه با تایید رسمی شورای وزیران، "ژان کریستف روفین" برنده دو جایزه کنگور را به سمت سفیر فرانسه در داکار پایتخت سنگال منصوب کرد.

این عنوان پس از تایید شورای وزیران در 20 ژوئن در تاریخ 3 آگوست رسمیت یافت و به ژان کریستف ابلاغ شد. روفین، پزشک و رمان نویس فرانسوی در 28 ژوئن 1952 متولد شد. وی در سال 1977 به عنوان پزشک داوطلب به تونس رفت و اولین ماموریت انسانی خود را در مناطق بسیار محروم آغاز و در راستای اهداف انسان دوستانه خود اولین کتابش را هم با نام "قبیله انسانی" منتشر کرد.

او از پیشگامان فعال و موسس اصلی جنبش "پزشکی بدون مرز" است و در این راستا ماموریت های زیادی در کشورهای فقیر آفریقایی و آمریکای لاتین داشته است.

وی تمام انگیزه های انسان دوستانه خود را در قالب رمان به همگان عرضه کرده و در سال 1997 با رمان "اهالی حبشه" و در سال 2001 با رمان "سرخی برزیل" برنده جایزه کنگور شد.

از دیگر رمان های او می توان به "گلوبالیا"، "علل گمشده"، "محاصره اصفهان" و... اشاره کرد.