نگرانی ایران درباره سپر موشکی آمریکا قابل درک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "سرگئی لاوروف" در تائید سخنان دکتر "محمود احمدی نژاد" در رابطه با نگرانی ایران از استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی گفت : مسلما این مشکل ( استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی ) جدی است ؛ می توان رئیس جمهور ایران را درک کرد که چرا چنین مسئله ای را مطرح می کند، زیرا تصور و یا پیش بینی تهدید از خاک کشور وی دلیل اجرای این برنامه ها اعلام می شود که به عقیده ما نیز اظهارات آمریکایی ها در این باره بی اساس است.

وزیر امور خارجه روسیه که شب گذشته در "بیشکک" محل برگزاری اجلاس سران سازمان شانگهای سخن می گفت در ادامه این فرضیه را که روسیه و چین در حال بررسی امکان ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی مشترک در منطقه خود و یا در اروپا هستند را رد کرد.

وی تاکید کرد که موضوع دورنمای همکاری های روسیه و چین در زمینه دفاع ضد موشکی اصلا مطرح نشده است. البته وی در عین حال متذکر شد که روسیه و چین دارای دیدگاههای مشترکی در زمینه های تامین امنیت هستند.

رئیس جمهور ایران در سخنان خود در اجلاس شانگهای با اشاره به مسئله استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی گفته بود که اهداف پیش بینی شده فراتر از تهدید یک کشور است بلکه بخش مهمی از منطقه و کشورهای عضو سازمان ( شانگهای) را تهدید می کند.

یادآورمی شود آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده ، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، لذا به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل سیستم های موشکی روسیه است.

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه چندی پیش در نشست هشت کشور صنعتی (G8) در هایلیگندام آلمان به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داد که برای حل مشکل دفاع ضدموشکی، آمریکا و روسیه به طور مشترک از ایستگاه راداری گاباله آذربایجان که در اجاره روسیه است، استفاده کنند که این درخواست به طور ضمنی از سوی آمریکا رد شد.