قطبی از قاسمپور عذرخواهی کرد / باران بطری در ورزشگاه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آبادان، در پایان این مسابقه افشین قطبی سرمربی پرسپولیس به سمت ابراهیم قاسپور رفت و قصد داشت به او خسته نباشید بگوید اما به علت تسلط نداشتن به زبان فارسی به سرمربی صنعت نفت آبادان گفت:« ببخشید که بردیمتان»

حاشیه های دیگر این مسابقه را در زیر می خوانید:

- مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هنگام ورود به ورزشگاه تختی آبادان وقتی با برخورد بد مسئولان این ورزشگاه با خبرنگاران مواجه شد، وارد ورزشگاه نشد تا مشکل خبرنگاران را حل کند که این اقدام مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قابل تقدیر بود.

- در بازی دیروز تیم های صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران باردیگر شاهد برخوردهای بسیار نامناسب با خبرنگاران بودیم. حتی در جایگاه ویژه خبرنگاران افراد متفرقه نشسته بودند، موضوعی که باعث بروز مشکلات شدید و مصدومیت یک خبرنگار شد.

- پرتاب بطری های آب به سوی نیمکت پرسپولیس و زمین مسابقه از سوی تماشاگران آبادانی صحنه های بسیار زشتی را ایجاد کرده بود.

- در پایان مسابقه دیروز، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در رختکن تیم صنعت نفت آبادان حاضر شد و ضمن دلداری به بازیکنان این تیم، از زحمات همه عوامل اجرایی این تیم تشکر کرد.

- کاروان تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 30 بامداد شب گذشته و با تاخیری نیم ساعته به تهران بازگشت و در ساعت 1:50 دقیقه بامداد وارد فرودگاه مهرآباد شد.

- با وساطت و حمایت حبیب کاشانی، خبرنگاران و داوران مسابقه که بلیت بازگشت به تهران را نتوانسته بودند تهیه کنند، با هواپیمای اختصاصی پرسپولیس به تهران بازگشتند.

- کریم باقری که به علت مصدومیت در اواخر نیمه اول از زمین مسابقه خارج شد، در پایان این دیدار اعلام کرد که مصدومیتش جزئی بوده و مشکلی خاصی ندارد.